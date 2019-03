Van het verlies tegen Duitsland kan middenvelder Frenkie de Jong veel leren

Het was een typerend fragment, zo vlak voor de rust van Nederland-Duitsland. Frenkie de Jong hief zijn handen ten hemel in de Johan Cruijff Arena, nadat Oranje tegen een 0-2-achterstand aankeek. Wanhopig oogde het. Een tikje moedeloos ook.

Want ja, De Jong zag telkens weer andere middenvelders voor zich ­opduiken. Om gek van te worden.

De Duitse bondscoach Löw had zijn middelste linie verstevigd met vijf bewegelijke spelers. Dan weer Joshua Kimmich, vervolgens Leon Goretzka en soms ook Toni Kroos doken voor De Jong op. Ook de aanvallers Sané en Gnabry lieten zich soms terugzakken.

Topniveau

De Jong (21), pas bezig aan zijn eerste volledige seizoen als profvoetballer, beleefde niet de makkelijkste avond tegen Die Mannschaft. Wel een leerzame. En zo zijn er al velen geweest deze voetbaljaargang.

Hoewel hij tegen Duitsland pas zijn ­zevende interland speelde (begin dit seizoen maakte hij zijn debuut in de vriendschappelijke interland tegen Peru), behaalde de Ajacied het ­merendeel van zijn caps tegen grote voetballanden, zoals Frankrijk (twee keer) en Duitsland (drie keer).

Tussendoor speelde hij ook met Ajax wedstrijden op topniveau. In de Champions League stond hij tegenover onder andere Bayern München, Benfica en Real Madrid en in de ­competitie wachtten duels met PSV en Feyenoord, dat ook in de KNVB-­beker een van de opponenten was. Eind maart staat de teller al op 45 ­officiële wedstrijden bij De Jong, die komende zomer voor 75 miljoen ­euro wordt getransfereerd naar FC Barcelona.

Vanavond gaf misschien wel een goede weerspiegeling van zijn optredens in grote wedstrijden. De Jong is een fijnbesnaarde speler, eentje die altijd vooruit denkt en graag strooit met korte passes, zoals ­bekend na zijn proeven van ­bekwaamheid tegen Frankrijk en ­Real Madrid. Zijn nauwkeurigheid is daarbij hoog. Maar tegen een ‘vol’ middenveld, waarmee Duitsland vanavond ­opereerde, wordt het al snel moeilijker, zo bleek vandaag met name in de eerste helft. De Jong kwam na nog geen kwartier spelen goed weg toen balverlies niet werd afgestraft door Kimmich.