'Ut beest' Lieuwe Westra heeft de fiets toch weer gevonden

Hij fietst weer, Lieuwe Westra. Nog niet zo hard als bij zijn laatste ploeg Astana, maar hij fietst weer. Morgen rijdt hij voor Cycling Team Fryslan mee in de meerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Frank Wierstra, zelf wielrenner in en 'vormgever' van het team: "We hoeven niets van hem. We geven hem een kans."

Het was een emotioneel bericht, dat in januari op Facebook verscheen. Lieuwe Westra (34), onder meer gewezen Nederlands kampioen tijdrijden, stopte ermee, vertelde hij. Depressief stapte hij definitief af, na onder meer een mislukt jaar bij het Kazachse profteam Astana. Geen fietsen meer voor hem.

Hij verbleef in Monaco, om de depressie te overwinnen. Wierstra sprak op hem in. Hij kende Lieuwe al van heel vroeger. Als hij hem maar voor een blokje om kon meekrijgen. Dat zou al een grote stap zijn. Want al gaat het nu een stuk beter, er zijn ook nog steeds downs. "Het kan niet allemaal na een paar maanden picobello zijn."

Uit berichten die Westra zelf plaatste, bijvoorbeeld op Facebook, blijkt dat 'Ut beest' de fiets wel weer heeft gevonden. Even een blokje om in de eigen woonkamer, de hond achter hem aan. Of een bericht dat hij trainde voor een triatlon en hoopte levend het water uit te komen. Woensdag reed hij op de langste dag van het jaar met onder meer NOS-presentatoren nog een ronde van liefst 449 kilometer door alle provincies.

Je hoort weleens dat sporten het medicijn is. Voor hem is fietsen dat

Het waren de eerste voortekenen, en Westra klopte zelf aan bij zijn oude maat Wierstra. Of hij weer een wedstrijdje kon fietsen. Wierstra vertelde hem eerlijk wat hij kon verwachten. Geen uitzicht op een contract, bijvoorbeeld. Wel een fiets, kleding en een helm. "Ik gaf hem weinig mogelijkheden. We zijn een simpel ploegje. Maar dat vond hij snel prima. Het gaat om het fietsen."

De overeenkomst werd op sociale media wereldkundig gemaakt. Aan de foto op Facebook, genomen in de achtertuin van Westra's huis, was te zien dat de Fries er zin in had. Een glimlach op zijn gezicht, een ferme handdruk.

Wierstra ziet ook iets anders: "Zijn ogen staan goed. Groot wit en blauw. Bij jongens met wie het echt niet goed gaat, die bijvoorbeeld veel drinken, is dat wit al rood geworden. Bij hem niet. Het ziet er gezond uit."

Nog iets over die foto: waar zijn Westra's fietsschoenen? Wierstra: "Ja, dat was ook mooi. Ik was de schoenen vergeten."

Medicijn Echt op topniveau koersen, dat doen de jongens van het Cycling Team niet. Met jongens die veertig uur per week werken is dat ook niet te verwachten. Eenmaal in de wedstrijd gaan ze er vol voor, maar het is ook lol maken, en ouwehoeren. Derde worden is mooi, als tiende eindigen ook. En dat is precies waar Westra even bij kan oppeppen, aldus Wierstra. "Ik hoef niks van hem. Het is goed dat hij zo op weg is. Je hoort weleens dat sporten het medicijn is. Voor hem is fietsen dat. En als hij zegt dat hij er bij ons na drie races genoeg van heeft, dan is dat ook prima." Wierstra hoopt vooral dat Westra door teruggevonden fietsplezier weer rustig in zijn hoofd wordt. En dat hij uiteindelijk wellicht bij een sponsor van het team aan de slag kan. "Toen hij in Monaco zat, kreeg je amper vat op hem. Nu heb ik hem beet en probeer ik hem niet meer los te laten."

