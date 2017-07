‘Uit de school klappen’ vervoeg je niet met zijn, maar met hebben

Uit de school klappen betekent zoiets als ‘iets vertellen dat je geacht werd geheim te houden’. In de aanhaling wordt de uitdrukking ten onrechte gecombineerd met het hulpwerkwoord ‘zijn’ (‘hij is/was uit de school geklapt’). Dat wordt - vooral in spreektaal - wel vaker gedaan.

Waarschijnlijk is deze fout het gevolg van een verkeerde interpretatie van het werkwoord

Waarschijnlijk is deze fout het gevolg van een verkeerde interpretatie van het werkwoord. In ‘uit de school klappen’ wordt ‘klappen’ ten onrechte opgevat als klappen in de betekenis springen of barsten zoals dat voorkomt in uitdrukkingen van het type ‘uit elkaar klappen’. In ‘uit de school klappen’ is klappen echter een oud (maar regionaal nog altijd gebruikt) synoniem van praten, kletsen of babbelen. Dit werkwoord ligt bijvoorbeeld ook ten grondslag aan de woorden verklappen (vertellen wat geheim is), achterklap (roddel), zotteklap (onzin) en zelfs klapekster (die genoemd is naar het geluid dat hij voortbrengt).

Uit de school klappen dateert uit de 16de eeuw en werd van oorsprong toegepast op schoolkinderen die vertelden wat er binnen de schoolmuren gebeurde. Niet veel later werd de betekenis van de uitdrukking uitgebreid tot praten over iets wat geheim moet blijven.

In het diepe zuiden van ons taalgebied, waar klappen in de betekenis praten nog wat gewoner is, wordt overigens een iets andere variant van de uitdrukking gebruikt: uit de biecht klappen.

