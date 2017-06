'Tussen melding en doden van de daders zat slechts acht minuten. Dat is echt heel snel.'

Wat is het voor wijk rondom London Bridge? Lees verder na de advertentie "Het is een wijk waar veel toeristen op afkomen. Borough Market staat in alle toeristenboekjes, de Tower Bridge is niet ver uit de buurt en vanaf de London Bridge kun je niet alleen prachtige foto's maken van de Tower Bridge maar ook van de Tower of London en de Theems. Daarnaast maken dagelijks duizenden mensen, voornamelijk werkzaam in het financiële district hier om de hoek, gebruik van het metrostation en de brug." Wat ik opvallend vind, is dat tussen het moment van de melding en het doden van de daders slechts acht minuten zat. Dat is echt heel erg snel. Tim de Wit

Waarom denk jij dat de aanslag op deze plek plaatsvond? "Ik denk dat de daders doelbewust voor deze locatie hebben gekozen. Het is er 's avonds, en vooral op een dag als zaterdag, erg druk. Dan zitten alle terrasjes en pubs vol met mensen en bruist het in de wijk. Maar ook op de London Bridge, die dan wordt gebruikt om richting de wijk te gaan of waar vanaf mensen dan foto's staan te maken, is het druk. Je zag dat de daders met volledige willekeur lukraak op die drukte inreden."

Is jou nog iets opgevallen rondom deze aanslag? "Wat ik opvallend vind, is dat tussen het moment van de melding en het doden van de daders slechts 8 minuten zat. Dat is echt heel erg snel. De politie is kennelijk heel scherp op dit soort incidenten en hield er voortdurend rekening mee dat zo'n situatie kon plaatsvinden. En er wordt nu ook nog steeds uitgesproken dat er na de aanslag van gisteravond serieus rekening mee wordt gehouden dat er nog iets gaat gebeuren."

Welke invloed heeft de aanslag op de verkiezingen? "Diverse partijen hebben besloten om hun campagne op te schorten, dat was ook zo na de aanslag in Manchester op 22 mei. Toen werd er drie dagen geen campagne gevoerd. Maar ik verwacht niet dat het nu ook zo lang gaat duren, omdat we dicht op de verkiezingen zitten. De UK Independence Party heeft er echter voor gekozen om door te gaan. Zij vinden dat je de terroristen laat winnen als je stopt met campagnevoeren." Ik heb het gevoel dat mensen op het gebied van veiligheid meer vertrouwen hebben in Theresa May dan in Jeremy Corbyn. Tim de Wit

Gaat premier Theresa May, die in de peilingen was gedaald, hiervan profiteren? "Dat vind ik moeilijk te zeggen. Na Manchester lieten de mensen hun politieke voorkeur ook niet echt beïnvloeden. Wat dat betreft houden mensen wel van continuïteit. Maar het draait nu weer om veiligheid, en dat is de achilleshiel van Jeremy Corbyn. Daarom heb ik het gevoel, maar dan hou ik een slag om de arm, dat mensen op dat onderwerp meer vertrouwen hebben in May. Dat zou haar zo vlak voor de verkiezingen weleens kunnen helpen. "

Terug naar jou. Denk jij voortaan twee keer na voordat je gaat lunchen in Borough Market? "Het komt ineens wel heel dichtbij. Mijn kantoor zit naast metrostation London Bridge en ik lunch regelmatig in Borough Market. Ik kom zo vaak in deze wijk, dan grijpt het je wel even bij de keel. Daar had ik bij die andere aanslagen niet zoveel last van, maar je moet toch weer verder. Dat zal voor de mensen hier ook gelden, die morgen weer naar hun werk moeten. Ook ik ga gewoon weer mijn lunch halen in Borough Market. Ik zie dit als een incident."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.