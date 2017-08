'Tulip Forever' valt eigenlijk nog best mee

De film lag een tijd op de plank, wat het ergste deed vermoeden. Nu hij eenmaal draait, valt 'Tulip Forever' best mee. De ontdekking? Bijrolactrice Holliday Grainger. Zij speelt de anderen van het doek.

Velen hadden de hoop al opgegeven dat 'Tulip Fever' nog zou verschijnen, maar na jaren van oponthoud bereikt het kostuumstuk dan eindelijk de bioscoop. De filmrechten werden al in 1999 verkocht, direct na verschijnen van de historische roman van Deborah Moggach.

De geheime romance tussen de vrouw van een welgestelde tulpenhandelaar en een jonge, berooide portretschilder tegen het decor van de tulpenmanie in 17de-eeuws Amsterdam, sprak tot de verbeelding. 'Shakespeare in Love' had in 1999 zeven Oscars gewonnen. Kostuumfilms waren 'hot'. En zo werden Tom Stoppard en John Madden, scenarist en regisseur van de bejubelde Shakespeare-film aangetrokken om zich over de Hollandse Gouden Eeuw te ontfermen.

Keira Knightley en Jude Law zouden de hoofdrollen spelen, ware het niet dat de Britse regering een aanmerkelijk belastingvoordeel terugdraaide. In Engeland kregen ze de financiering niet meer rond en de hele productie werd opgedoekt.

Jaren gingen voorbij tot Hollywoodproducent Harvey Weinstein het project nieuw leven inblies. De bestsellerverfilming werd met een andere cast en crew in 2014 voltooid, om daarna drie jaar op de plank te liggen. Het gerucht dat het om een gedrocht moest gaan, werd sterker.

En zo gaat dat dan: als je op het ergste bent voorbereid, valt het nog best mee. Tulip Fever is zeker geen Shakespeare in Love maar ook niet zo slecht als de geruchten deden vermoeden. In het genre van het historische kostuumstuk is het een wat onbeholpen middenmoter.

Ontsnappingsplan

Amsterdam anno 1634 werd in zijn geheel opgetrokken in Engeland, met name in studiodecors waarin de schilderachtige interieurtjes, geïnspireerd door Pieter de Hooch en Gabriël Metsu, nog het best tot hun recht komen.

Hier treffen we Sophia (Alicia Vikander) die als weesmeisje is opgegroeid in een klooster en door de tulpen kwekende kloosteroverste (Judi Dench) is uitgehuwelijkt aan een oudere Amsterdamse edelman (Christoph Waltz) die in tulpen handelt en wacht op nageslacht. Van liefde is geen sprake, maar ze berust in haar lot, totdat ze de jonge schilder Jan van Loos (Dane DeHaan) ontmoet, en samen met hem een plan uitdoktert om te ontsnappen.

Onderdeel van dat plan is om ook de lucratieve tulpenbusiness in te gaan en snel rijk te worden. Tulpenbollen zijn op dat moment evenveel waard als goud. Maar wat ze niet kunnen voorzien, is dat de windhandel in 1637 plots instort, en ook hun plan een tragische wending neemt.

De film slaagt er wel in om de tulpengekte die door economen wordt gezien als de eerste speculatiegolf, over het voetlicht te brengen, maar het houdt niet over. Regisseur Justin Chadwick is vooral druk met zijn tortelduifjes die ook een stomende seksscène moeten hebben en een idiote babyverwisseltruc moeten uithalen.

De Zweedse Hollywoodster Alicia Vikander is een plaatje in haar ultramarijnkleurige jurk, maar haar optreden is zo geposeerd, zo statisch, dat ze eenvoudig van het doek wordt gespeeld door de Engelse bijrolactrice Holliday Grainger als het frisgewassen dienstmeisje Maria. Zij is tussen alle 'kijk naar mij'-acteurs de ontdekking van de film.