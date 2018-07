'Trump wist wél van ontmoeting met Russen'

Bij deze ontmoeting zouden de Russen belastende informatie over toenmalig presidentskandidaat Hilary Clinton presenteren. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij niet op de hoogte was van zo'n ontmoeting en het pas ontdekte toen de New York Times hem er vragen over stelden in juli 2017.

Volgens de anonieme bronnen van CNN heeft Trump juist persoonlijk toestemming gegeven voor de ontmoeting met de Russen en was Cohen daarbij aanwezig. Er is geen hard bewijs, maar Cohen zou bereid zijn een verklaring te geven aan aanklager Robert Mueller, die de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.

CNN heeft contact gezocht met advocaten van Trump, die Cohen ongeloofwaardig noemen. "Hij is al de hele week aan het liegen, hij liegt al jarenlang," zegt zijn huidige advocaat Rudy Giuliani.

Fraude Michael Cohen zelf ligt ook onder vuur. Hij was jarenlang een van de advocaten van Donald Trump, belast met het oplossen van pijnlijke problemen. Hij assisteerde vooral bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen met wie Trump seks zou hebben gehad. Vorige week vrijdag werd het bestaan van een geluidsopname bekend waarop hij en Trump dat zwijggeld bespreken. Ook verzorgde Cohen vermoedelijk contacten met de Russen, en was hij na de Amerikaanse presidentsverkiezingen belast met het uitwissen van de sporen daarvan. Officieel wordt Cohen nu verdacht van fraude en het overtreden van de wetten op de financiering van politieke campagnes.

