'Trump wil Huawei en ZTE in de ban doen’

China en de Verenigde Staten plannen in januari hun eerste handelsoverleg sinds de presidenten Xi Jinping en Donald Trump begin deze maand een wapenstilstand sloten in hun handelsoorlog. Het Chinese ministerie van handel bevestigde dat gisteren.

Mogelijk ligt er dan een nieuw thema op tafel – naast het handelstekort van de VS met China, de beperkte toegang tot de Chinese markt voor Amerikaanse bedrijven en het verwijt dat China intellectueel eigendom steelt. Want volgens persbureau Reuters overweegt Trump de technologie van de Chinese telecomreuzen Huawei en ZTE in de ban te doen.

Niet alleen de politiek, maar ook het Amerikaanse agentschap dat alle communicatie via radio, tv, kabel en satelliet reguleert, noemt Huawei en andere Chinese technologiebedrijven een veiligheidsrisico. ‘Verborgen achterdeurtjes’ in telecomproducten bieden vijandige overheden de kans om virussen te verspreiden, cyberaanvallen te plegen en data te stelen, zei Ajit Pai dit jaar als voorzitter van deze Federal Communications Commission.

Huawei en ZTE maken mobieltjes voor consumenten en apparatuur voor telecombedrijven. Al onder president Barack Obama ontstonden in de VS zorgen dat Peking Amerikanen kan bespioneren dankzij de netwerktechnologie van Huawei en ZTE. Beide bedrijven ontkenden dit eerder.

Dankzij een Amerikaanse wet, de International Emergency Economic Powers Act, kan de president ingrijpen in de markt als er sprake is van een nationale noodtoestand. Door die uit te roepen, kan Trump het bedrijfsleven verbieden om nog langer producten van Huawei en ZTE te kopen. Het presidentiële besluit dat hierover gaat, is al maanden in voorbereiding en kan in januari worden getekend, meldt Reuters op basis van drie bronnen. Huawei en ZTE kunnen zo definitief van de Amerikaanse markt worden geweerd. In augustus werd al wettelijk vastgelegd dat de Amerikaanse overheid zelf geen technologie meer mag kopen van deze Chinese bedrijven.

Partners

Veel aanbieders van draadloze netwerken zoeken momenteel partners met wie ze de nieuwe, razendsnelle 5G-netwerken kunnen optuigen. Huawei is hierin een voorloper. Gisteren maakte het bedrijf bekend 25 contracten te hebben afgesloten voor levering van 5G-apparatuur. Huawei doet sowieso goede zaken: het verwacht dat de omzet in 2018 met een vijfde is gestegen naar ruim 95 miljard euro. Vooral kleinere telefonieaanbieders in de VS maken gebruik van Huawei- of ZTE-techniek. Zij zeggen bang te zijn dat ze chips en schakelaars moeten vervangen als gevolg van het mogelijke verbod. Dat wordt dan een kostbare zaak.

Huawei, ZTE en het Witte Huis geven geen commentaar op het presidentiële besluit in voorbereiding. Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken zegt in een reactie dat sommige landen zonder enig bewijs beschuldigingen uiten en op basis van nationale veiligheid de normale uitwisseling van technologie blokkeren.

In april dit jaar draaiden de VS ZTE al bijna de nek om, toen het Amerikaanse bedrijven verboden werd nog langer computerchips en software te leveren aan ZTE. De reden was dat het Chinese bedrijf Amerikaanse sancties tegen Iran en Noord-Korea had ge schonden. Na overleg tussen Xi Jinping en Trump liep dat met een sisser af: ZTE moest een flinke boete betalen en het hoge management ontslaan. Trump twitterde dat een volledige blokkade van ZTE China te veel banen zou kosten. Dat was een opmerkelijke ommezwaai, omdat Trump zich gewoonlijk meer zorgen maakt over Amerikaanse banen.

Trump en Xi Jinping ontmoetten elkaar op 1 december in Buenos Aires, tijdens de G20 in Argentinië. Ze besloten voorlopig geen nieuwe invoertarieven te heffen en te gaan onderhandelen. Een week later liepen de spanningen alweer op door de arrestatie van een topvrouw van Huawei in Canada, omdat het bedrijf mogelijk Amerikaanse sancties heeft geschonden. Vervolgens nam China twee Canadezen gevangen. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van handel is er de afgelopen dagen, ook tijdens de Kerst, vooruitgang geboekt in het handelsoverleg.