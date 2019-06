‘Trump trekt geplande aanval op Iran weer in’

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times, die officiële bronnen binnen het Witte Huis aanhaalt, was de aanval bedoeld als vergelding voor het door Iran neerhalen van een Amerikaanse drone eerder deze week. Het was, schrijft de krant, de bedoeling om bepaalde doelen als lanceerinstallaties en radarposten te bestoken.

Gevechtsvliegtuigen waren al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine al in aanvalspositie lagen, toen de aanvalsopdracht door het Witte Huis weer werd ingetrokken. Het is niet bekend of de geplande aanvallen op Iran later alsnog zullen worden uitgevoerd, aldus een bron in The New York Times.

Republikeinen: actie Eerder donderdag had een aantal prominente Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden in de VS gepleit voor “afgemeten actie” van Amerika tegen Iran na het neerhalen van een Amerikaanse drone. De Iraanse Revolutionaire Garde claimde een Amerikaanse ‘spion-drone’ te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. “En onze grenzen zijn een rode lijn”, aldus een woordvoerder van het Iraanse leger. “Elke vijand die die grenzen passeert, vernietigen we.” De VS verklaarden in reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren. Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz. “Iran heeft in internationale wateren een toestel van de Verenigde Staten aangevallen”, zegt Republikein Kevin McCarthy. “Deze provocatie komt een week nadat ze twee commerciële tankers in internationale wateren hebben aangevallen en vernietigd.” McCarthy vond steun bij Republikeinen Michael McCaul, Mac Thornberry en Devin Nunes. De Republikeinse senator Kevin McCarthy. © AFP

Reactie Iran Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, liegt Amerika over de positie waar de drone is neergeschoten. “We zoeken geen oorlog, maar we verdedigen ons luchtruim, land en onze wateren.” In een brief aan de Verenigde Naties en aan de Veiligheidsraad heeft Teheran donderdag de “provocerende” en “zeer gevaarlijke” Amerikaanse actie tegen zijn “territoriale integriteit” gehekeld. In het schrijven benadrukt Iran - dat niet aandringt op een spoedvergadering van de Veiligheidsraad - dat het niet uit is op een oorlog, maar dat het zich “het recht voorbehoudt om de noodzakelijke maatregelen te treffen tegen schendingen van zijn grondgebied, waartegen het zich fel zal verdedigen, zowel op de grond, in de lucht als op zee”.