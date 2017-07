'Trump Jr. wist dat belastende informatie over Clinton uit Rusland kwam'

De oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump bevestigde zondag zijn ontmoeting met een Russische advocate, van wie hij dacht belastend materiaal over Trumps verkiezingsrivaal Clinton te zullen ontvangen. De ontmoeting vond plaats vlak nadat zijn vader de Republikeinse voorverkiezingen op zijn naam had geschreven en was georganiseerd door Rob Goldstone, een publicist en vormalige Britse tabloidjournalist. Volgens mensen die de e-mail in kwestie hebben gezien, liet Goldstone aan Trump Jr. weten dat de belastende informatie afkomstig was van het Kremlin, omdat Rusland de campagne van Donald Trump wilde helpen.



Nog niet eerder werd zo'n direct verband gelegd tussen intimi van Trump en een Russische bron die Clinton wilde dwarsbomen. Bij de ontmoeting met advocate Natalia Veselnitskaja waren ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en campagnestrateeg Paul Manafort aanwezig. Het Witte Huis ontkent niet dat dit gebeurd is, maar president Trump wist niet van de ontmoeting af, aldus een verklaring.



Minder dan een week na de ontmoeting bleek dat Russische hackers zich toegang hadden verschaft tot servers van de Democratische partij. Een paar weken later kwamen via WikiLeaks duizenden gehackte e-mails van de Democraten naar buiten. Er is vooralsnog geen bewijs voor een verband tussen de ontmoeting van Trump Jr en de gehackte e-mails; één van de factoren die een schaduw wierpen over de campagne van Clinton.



Volgens Trump Jr. is er wel eventjes over Clinton gesproken, maar ging het gesprek met Veselnitskaja vooral over adoptie van Russiche kinderen in de VS. De Russische president Vladimir Poetin verbood in 2012 de adoptie van Russiche kinderen door Amerikaanse ouders. Veselnitskaja ontkent dat er tijdens het gesprek ook iets is gezegd over de verkiezingscampagne. Volgens Trump Jr. is wat hij gedaan heeft heus zo gek nog niet. Hij twitterde sarcastisch: 'Ik ben de eerste persoon in een campagne die ooit een ontmoeting heeft gehad om informatie in te winnen over een tegenstander'.



Donald Trump Jr. heeft volgens verschillende Amerikaanse media een advocaat in de arm genomen.

Advocate Natalia Veselnitskaya. © AP

