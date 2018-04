Volgens Willem Post, Amerika-kenner van Instituut Clingendael, bedrijft Trump hiermee ‘Nixoniaanse Realpolitik’ en ‘een internationaal potje armpje drukken’.

“Trump wil ook in alles de anti-Obama zijn”, legt Post uit. “President Barack Obama noemde de inzet van chemische wapens in Syrië destijds een ‘rode lijn’; overschrijding daarvan zou Amerika niet tolereren. Maar toen de Syriërs toch gifgas gebruikten, greep Obama niet in. Dus doet Trump dat nu nadrukkelijk wel.

“Het is ook een misverstand dat de Russische president Poetin een vriend is van hem. Trump bewondert Poetin alleen maar omdat hij een sterke leider is.”

Vergroot het Rusland-onderzoek de kans op wapengekletter met de Russen? “Ja, dat kan zeker meespelen, want Trump voert een heel persoonlijk bewind. Hij is zijn eigen minister van buitenlandse zaken, zijn eigen veiligheidsadviseur. Alles speelt door elkaar in een soort cocktail in zijn hoofd. “Trump is een soort moderne Zonnekoning, met ministers als lakeiën en een grote rol voor zijn eigen emoties. De woede straalt ervanaf. De sentimenten regeren en dat is gevaarlijk in de internationale politiek.”

Waren er eerder presidenten die zo regeerden? “Absoluut, Amerikaanse presidenten gaan wel vaker een harder buitenlands beleid voeren als ze binnenlands onder vuur liggen. Richard Nixon deed dat bijvoorbeeld. Nixon liet in zijn laatste jaar heel zware bombardementen uitvoeren op Vietnam. Dat was voor een deel om sterker te staan in de onderhandelingen met de Noord-Vietnamezen, maar het leidde ook lekker af van zijn binnenlandse problemen door het escalerende Watergate-schandaal. Willem Post © * “Nixon liet zich ook leiden door sterke emoties. Hij liep voortdurend vloekend en tierend door het Witte Huis, dat was echt een gekooide tijger.”

Is Trump daar echt mee te vergelijken? “Ja, dat denk ik wel. Trump is steeds meer een kat in het nauw aan het worden. En dat is hij niet gewend. Want Trump is een macho, die tot nu toe in zijn loopbaan overal mee weg is gekomen. Hij is enorm overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en leiderschap, en kan het niet uitstaan dat iemand als Assad niet naar hem luistert.”

Volgens Trumps is de relatie met Rusland nu slechter dan tijdens de Koude Oorlog. Is dat zo? “Dat vind ik nogal overdreven. We gaan wel weer richting een soort Koude Oorlog, maar het is nog lang niet zo erg. “Denk maar eens aan de Cubacrisis in de jaren zestig, toen de Sovjet-Unie kernraketten stationeerde op Cuba en een nucleaire oorlog dreigde. In de VS was toen net de onervaren president John F. Kennedy aangetreden. De wereld stond echt aan de rand van de afgrond.”

Hoe gaat dit nu verder? “Het wordt waarschijnlijk een zwaardere luchtaanval dan vorig jaar april, toen Trump na een gifgas-incident al eens kruisraketten afvuurde op een Syrische vliegbasis. Want zo werkt het in het denken van Trump: hij wil krachtig overkomen, dus het moet een hardere klap worden dan de vorige keer. “Maar ik verwacht dat het wel bij een eenmalige actie blijft. Want Trump is eigenlijk niet zo van de internationale interventies. Hij wil Amerikaanse troepen juist terugtrekken uit oorlogen en zich concentreren op Amerika. Ik denk ook dat hij zich nog wel laat adviseren door de militairen in het Witte Huis, die gematigder zijn dan hij.”