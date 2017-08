'Trump dicteerde verklaring van Donald Jr. over ontmoeting met Russen'

In die verklaring zei Donald Jr. dat het gesprek ging over 'een programma voor adoptie van Russische kinderen' en niets met de verkiezingscampagne van Trump te maken had. Dat bleek later niet te kloppen.

Uit e-mails die Trump Jr. onder druk van de media later vrijgaf, bleek namelijk dat de Russische advocate hem had aangeschreven met de belofte van belastende informatie over Hillary Clinton, de Democratische rivale van zijn vader in de presidentsverkiezingen van november. De oudste zoon van president Trump antwoordde dat hij daar wel oren naar had. Daarop werd in juni 2016 een ontmoeting op poten gezet in de Trump Tower, waar, naast Donald Jr., ook Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort en schoonzoon Jared Kushner bij aanwezig waren.

Volgens The Washington Post liet Trump de tekst van de verklaring op 8 juli opstellen in dienst­vlieg­tuig Airforce One op de weg terug van een G20-top in Hamburg.

Toen verschillende Amerikaanse media lucht kregen van de afspraak - die door Donald Jr. en Kushner in eerste instantie niet was opgegeven - kwam Donald Jr. met zijn verklaring, die nu door president Trump gedicteerd lijkt te zijn.

Koers Volgens The Washington Post liet Trump de tekst van de verklaring op 8 juli opstellen in dienstvliegtuig Airforce One op de weg terug van een G20-top in Hamburg. Zijn adviseurs wilden een verklaring die strookte met de waarheid maar Trump voer zijn eigen koers, aldus The Washington Post, dat zich baseert op intimi van de president en diens adviseurs. Een adviseur zegt in The Washington Post dat de valse verklaring van president Trump 'onnodig' was. "Nu kan iemand claimen dat de president degene is die probeerde te misleiden." Volgens de Amerikaanse krant vrezen adviseurs rond Trump dat de bemoeienis van de president met de verklaring van zijn zoon gezien kan worden als een poging schadelijke informatie over een van zijn stafleden in de doofpot te stoppen. Daarmee zou hij munitie verschaffen aan de FBI-commissie die, behalve de Russische betrokkenheid bij de verkiezingswinst van Trump, ook onderzoekt of de president het onderzoek naar hem en zijn team heeft proberen te belemmeren. Ook het Amerikaanse Congres onderzoekt de Russische invloed op de uitkomst van de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump heeft de Rusland-onderzoeken tot nu toe afgedaan als 'de grootste heksenjacht in de politieke geschiedenis'.

Chaotisch De onthulling over de verklaring van Trump Jr. over zijn ontmoeting in de Trump Tower vindt plaats te midden van wat gerust omschreven kan worden als een chaotische periode in het Witte Huis. Maandag legde Trumps kersverse hoofd communicatie Anthony Scaramucci na slechts tien dagen zijn functie neer, naar verluidt doordat de nieuwe stafchef van de president, John Kelly, het niet in hem zag zitten. In de dagen daarvoor had Trump zijn eerdere stafchef Reince Priebus ontslagen en was Sean Spicer, zijn perswoordvoerder, opgestapt uit ongenoegen over het aanstellen van Scaramucci. Lees ook: Trump Junior ging te gretig in op een subliem aanbod Lees ook: Schoonzoon Trump had vier keer een ontmoeting met Russen

