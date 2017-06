'Travis 2.0' wil zijn bedrijf Uber redden door zelfreflectie

De geplaagde CEO wil werken aan ‘Travis 2.0’, een verbeterde versie van zichzelf. In een email aan zijn werknemers schreef hij dat het bootongeluk van vorige week, waarbij zijn moeder overleed en zijn vader in kritieke toestand in het ziekenhuis terecht kwam, hem deed beseffen dat mensen belangrijker zijn dan werk.

Die instelling was er niet op de werkvloer van zijn bedrijf, dat sinds de oprichting in 2009 een stormachtige ontwikkeling meemaakte. Uber kwam de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws vanwege allerlei misstanden. Er zou een verziekte machocultuur heersen waarin vrouwen geïntimideerd werden. Daarnaast loopt er een rechtszaak naar diefstal van technologieën, lokale overheden werden om de tuin geleid met geheime softwareprogramma’s, chauffeurs waren boos en een hele reeks topmannen stapten op.

Door alle negatieve berichtgeving was zijn positie al maanden onderwerp van discussie. Maar Kalanick is de enige die zichzelf kan wegsturen. Door de structuur van het bestuur van Uber kan alleen de CEO zelf beslissen of er een nieuwe CEO moet komen.

Kalanick zelf werd door de New York Times geschetst als een hypercompetitieve persoonlijkheid die op een meedogenloze manier zijn bedrijf zou leiden. Op een technologieconferentie omschreef hij zijn missie ooit als volgt. “We zitten in een politieke campagne, en onze kandidaat heet Uber. De tegenstander heet Taxi. Niemand houdt van hem, hij heeft geen prettig karakter maar hij is zo verweven in het politieke systeem dat mensen hem dingen verschuldigd zijn.”

Seksisme

Vlak nadat de 40-jarige Amerikaan besloot verlof op te nemen om na te denken over de nieuwe versie van zichzelf en zijn bedrijf stapte er alweer een bestuurder op. In een vergadering die nota bene ging over de vrouwonvriendelijke werksfeer, dacht miljardair en zakenman David Bonderman een leuke opmerking te plaatsen. Toen zijn vrouwelijke collega Arianna Huffington zei dat uit data blijkt als er een vrouw in de raad van bestuur zit, de kans veel groter wordt op een tweede vrouw in de raad, reageerde Bonderman dat het in ieder geval bewijst dat er dan meer wordt gekletst. Toen een opname van de slecht getimede grap via social media naar buiten kwam, besloot Bonderman op te stappen. Weer een tegenvaller voor Kalanick.

De app die bestuurders en passagiers met elkaar verbindt, is inmiddels in meer dan zeventig landen te gebruiken. Het technologiebedrijf is door zijn agressieve groeimodel inmiddels zo’n zeventig biljoen dollar waard geworden.

Maar door de misstanden die in het nieuws zijn gekomen wil niet iedereen meer in een taxi van Uber stappen. Basketballer Kevin Durant, die met de Golden State Warriors deze week de NBA heeft gewonnen, zou hebben bedankt toen een medewerker van de ploeg een via de digitale taxidienst vervoer wilde boeken. Durant wenste niet met Uber te reizen omdat ‘dat bedrijf problematisch’ was. Als Travis 2.0 van Uber 2.0 een gezond bedrijf wil maken, is er nog een hoop werk aan de winkel.