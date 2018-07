'Tourorganisatie wil Chris Froome verbieden te starten'

Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van een anonieme bron. Team Sky zegt in een reactie te geloven dat Froome gewoon start.

Froome heeft nog een onafgehandelde dopingzaak, en de ASO vreest dat dat het imago van de Tour geen goed doet. De ASO verwijst naar artikel 29 in het eigen reglement, waarin staat dat een renner kan worden uitgesloten als hij of zij het imago van de koers schaadt. Dat wordt nog lastig bewijzen, maar geeft wel de intentie van de ASO aan. Via een brief zou het team van Froome, Sky, op de hoogte zijn gebracht van het besluit van de Franse organisatie.

Froome kan de beslissing aanvechten bij het Nationaal Olympisch Comité van de Franse Sport (CNOSF) in Parijs en heeft dat ook gedaan, aldus Le Monde. Hoewel nog niet officieel bevestigd, staat de zaak voor dinsdag op de rol. Woensdag zou dan de uitspraak zijn.

Onschuld bewijzen

Het besluit van de ASO om via juridische weg Froome te verbieden deel te nemen aan de Tour is, hoewel onverwacht, verklaarbaar. Tour-directeur Christian Prudhomme heeft zich meerdere malen fel uitgesproken tegen de trage besluitvorming in de zaak rond Froome, die bij de Vuelta vorig jaar positief werd bevonden op het astmamiddel salbutamol.

Dat is niet een verboden stof, maar de hoeveelheid salbutamol die bij Froome werd gemeten was dubbel zo hoog als toegestaan. De procedure is dan dat een renner moet verklaren waarom die hoeveelheid is gevonden. Dat gebeurt meestal achter gesloten deuren, maar de salbutamol-zaak van Froome werd gelekt bij de kranten Le Monde en The Guardian.

Froome, die vorige maand de Giro won, moest zo in de openbaarheid zijn onschuld bewijzen. Hij en zijn team leverden vorige maand een verdediging van 1500 pagina’s in. Dat zorgde er ook voor dat een snel besluit, voor de Tour, onmogelijk was. Prudhomme zat daarmee in zijn maag. Hij vond het onbegrijpelijk dat er zo lang werd gewacht met een oordeel.

De ASO heeft vaker om imagoredenen renners verhinderd deel te nemen aan de Tour. Dat gebeurde in 2008, toen het Astana-team van Alberto Contador werd uitgesloten. Astana had het 'vertrouwen van de Tour geschaad', was toen de argumentatie. Een jaar eerder, in 2007, waren Alexander Vinokourov en Andrey Kashechkin tijdens de Tour betrapt op doping. In 2009 werd Tom Boonen door de ASO uitgesloten, maar die vocht dat besluit met succes aan.