'Toppers' van de politie redden pasgeboren kalfje

De facebookvolgers van de politie in Schagen reageerden gisteren met tientallen op een reddingsactie van twee agenten op het platteland net buiten Schagen. Het voorwerp van de buitengewone politiezorg: een pasgeboren kalfje.

De politiemannen doen op Facebook zelf verslag van de actie. Ze reden door de weilanden langs de Westfriesedijk, net ten noorden van Schagen, toen een fietser hen te hulp riep. Die had een kalfje geboren zien worden, zei hij. Maar dat lag nu op de rand van een sloot en daar kon het zomaar in vallen. Toen de politie het kalfje vond, lag het inderdaad al in de sloot.

In het filmpje op Facebook is te zien hoe het vergeefs probeert de wal weer op te klauteren en maar ternauwernood de kop boven water houdt. Zijn moeder stapt onrustig heen en weer langs de slootrand en loeit klaaglijk. Met hulp van een touw weten de politiemannen het beest weer op het droge te krijgen. "Wij hebben het kalfje bij zijn soortgenoten achtergelaten", zo besluiten ze hun verslag op Facebook.

En hup, door met hun surveillancerit. Al te veel ophef is misschien ook niet nodig.

"Ook dit is hun werk", stelt facebookvolger Linda de Ruijter nuchter vast. "De politie is er tenslotte voor mens en dier", voegt Els Rosevink eraan toe. En behalve de politie verdient ook een andere betrokkene lof, vindt Marjan Dijkstra: "Heel goed van die fietser om het door te geven".

