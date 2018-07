‘Terechtwijzing AIVD heeft gevolgen voor jihadprocessen’

Inlichtingendienst AIVD heeft dat onderzoek onder druk aangepast, en rechters hebben vonnissen op die rapportage gebaseerd. Daarom adviseerde de inlichtingenwaakhond CTIVD rechters deze week om het onderzoek niet meer te gebruiken.

De zin in het onderzoek dat ‘wie naar ISIS afreist willens en wetens de keuze maakt om zich bij een terroristische groepering aan te sluiten’ is niet gebaseerd op eigen onderzoek van de AIVD, maar werd in het rapport opgenomen op aandringen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die heeft een meer politieke functie dan de inlichtingendiensten. “Een grof schandaal”, vindt advocaat Bart Nooitgedagt, die een aantal uitreizigers en mensen van wie justitie vermoedt dat zij wilden uitreizen, bijstaat.

Gevolgen voor lopende zaken

Net als zijn collega André See­bregts, verwacht Nooitgedagt dat de terechtwijzing gevolgen heeft voor beroepen die nog lopen in zaken tegen Syriëgangers. Hij staat een twintigtal veronderstelde Syriëgangers bij. Enkelen keerden terug uit het strijdgebied, anderen werden voor aanvang van hun reis tegengehouden. “De meeste zaken waar ik advocaat ben, liggen bij de gerechtshoven. Daar ga ik dit zeker aanvoeren.”

In het gewraakte rapport, ‘Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld’, staan ook passages over vrouwen in IS-­gebied die volgens de CTIVD te stellig zijn

In het gewraakte rapport, ‘Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld’, staan ook passages over vrouwen in IS-­gebied die volgens de CTIVD te stellig zijn. Het rekruteren van andere vrouwelijke uitreizigers zou ‘een cruciaal onderdeel’ vormen van hun leven in IS-gebied en het produceren van IS-propaganda ‘een kerntaak’ van de vrouwen. Op basis van de onderliggende informatie, vindt de CTIVD, kan in de rapporten niet geconcludeerd worden dat die taken ‘cruciaal’ en ‘een kerntaak’ zijn.

Vergelijkbare conclusies over vrouwelijke uitreizigers stonden eerder in een ander deskundigen-rapport, ‘Bestemming Syrië’, waar het Openbaar Ministerie (OM) strafeisen, en rechters vonnissen op baseerden. De opstellers van dat rapport vonden dat hun conclusies wel heel ruim geïnterpreteerd werden. Sommige beweringen waren slechts op een beperkt aantal bronnen gebaseerd, die aannames kwamen wel als feiten in vonnissen terecht.