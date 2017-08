'Te weinig technisch personeel? Onzin, dan zoek je verkeerd'

De 17-jarige Zawadi staat voorovergebogen bij een robot, die zojuist is opengemaakt. Waar een leek aan de binnenkant van het apparaat een hoop knopjes en draadjes ziet, ziet hij het moederbord, netwerkswitches en een poort voor een internetkabel. En dus mogelijkheden om de robot te hacken.

Dat is ook precies de bedoeling. Zawadi is een van de deelnemers aan de zogenoemde Cyberwerkplaats. In een voormalig bankgebouw in hartje Rotterdam worden jongeren tussen 15 en 25 jaar voorbereid op een carrière in de computerbeveiligingsbranche.

We leren een website bouwen, maar voor de be­vei­li­gings­kant is weinig tijd. Dat hoop ik hier te leren Zawadi

Het hacken van de robot - zijn naam is Sam - die normaal door het bedrijf Robot Security Systems wordt ingezet voor de beveiliging van gebouwen, is een van de oefeningen.

Gebrek aan geschikt personeel Zawadi doet een mbo-opleiding applicaties ontwikkelen. Wel technisch dus, maar hij voelt zich onvoldoende uitgedaagd. "We leren een website bouwen, maar voor de beveiligingskant is weinig tijd. Dat hoop ik hier te leren. En ik ben er ook om een netwerk op te bouwen, want voor de meeste vacatures heb je hbo nodig. En ze vragen om werkervaring." Dat is precies wat er misgaat, zegt Mary-Jo de Leeuw, samen met Anouk Vos en voormalig PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug initiatiefnemer van de Cyberwerkplaats. De Leeuw komt regelmatig bij bedrijven over de vloer die klagen over het gebrek aan geschikt personeel. "Maar ze zoeken op de verkeerde plekken. Er loopt meer dan genoeg talent rond, je moet alleen het profiel durven loslaten. Waarom is bijvoorbeeld een hbo- of wo-opleiding zo belangrijk, terwijl veel securityspecialisten autodidacten zijn?" De Cyberwerkplaats richt zich juist op jongeren die vastlopen in het schoolsysteem. "Omdat ze niet begrijpen waarom ze alle hoofdsteden moeten kennen om een diploma te halen, terwijl ze veel liever met die computer bezig zijn", legt De Leeuw uit. Een van de deelnemers werd bijvoorbeeld aangemeld door de wijkagent. Er zitten ook fervente gamers tussen. In de werkplaats, die volledig gesponsord wordt door het bedrijfsleven, is gamen geen vies woord. Integendeel. Jongeren begrijpen niet dat ze alle hoofdsteden moeten kennen, terwijl ze veel liever met de computer bezig zijn Mary-Jo de Leeuw, initiatiefnemer van de Cyberwerkplaats Hier geldt: jongens en meisjes die hun dagen achter de spelcomputer doorbrengen, zijn vaak types die een paar stappen vooruit denken. Die heb je nodig in de cybersecurity.

Experimenteren Danique is een van de deelnemers, met 15 jaar de jongste van de groep. Ze gaat naar school op het Grafisch Lyceum, maar ze wil meer. "Ik ben van jongs af aan al bezig met techniek. Met websites bouwen, of mijn telefoon beter maken. Hier hoop ik veel te experimenteren. Want als je alles zelf probeert, dan kan het fout gaan. Voor je het weet doe je iets strafbaars", vertelt Danique. Deze week heeft zij zich gestort op de kluis in de kelder van het voormalige bankgebouw. Een nachtkluis waar destijds geldcassettes in werden gestort, zo blijkt. Maar niemand heeft de sleutel en de cijfercode is onbekend, bezweert De Leeuw. Dus werd dat een opdracht voor de deelnemers van de werkplaats: open de kluis. Je kunt natuurlijk proberen het slot te kraken, maar Danique bedacht wat anders nadat ze over social engineering had geleerd, oftewel hacken via de zwakste schakel in de keten: de mens. Ze belde het bedrijf dat de kluis ooit leverde en kreeg het voor elkaar dat die langs komt om die te openen. Daarmee is de week waarin de Cyberwerkplaats officieel werd afgetrapt voor de initiatiefnemers geslaagd. Nu ging het nog om twaalf jongeren die werden geselecteerd uit dik 200 aanmeldingen. Uiteindelijk moet de kelder een permanente plek worden waar allerlei jongeren met technische ambities terechtkunnen.

