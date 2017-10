'Suiker en vet veranderen je brein'

Je hoeft niet academisch geschoold te zijn om te weten dat vet en suiker dik maken. Toch hangen er nog verrassend veel vragen in de lucht over westerse epidemieën als obesitas en suikerziekte. Want waarom kunnen we die dikmakers nou zo moeilijk laten staan? De kersverse UvA-hoogleraar neurobiologie Susanne la Fleur (45) komt volgende week tijdens haar oratie met een plan-de-campagne om dat uit te zoeken.

Het is toch wel bekend dat vet en suiker zo onweerstaanbaar zijn omdat ze in de oertijd schaars waren? Bij elke snackbar wil ons brein z'n slag slaan, het heeft niet door dat we in tijden van overvloed leven. "Ja, dat is een bekend idee en ik bestrijd het ook niet. Maar mijn onderzoek gaat niet zozeer over een globale uitleg achter de aantrekkingskracht. Ik wil juist weten wat er nu precies verandert in de hersenen als we suiker en vet eten. Dán pas kun je nadenken over hoe je de aantrekkingskracht ook echt vermindert. En dus hoe je obesitas en diabetes een halt toeroept. Tien jaar geleden was vet de boosdoener, nu wijst iedereen naar suiker. Maar eigenlijk lijkt het om de combinatie van die twee te gaan. Zij veranderen het brein, en ik zag dat een paar jaar geleden in eigen onderzoek gebeuren bij de ratten die ik onderzocht."

Legt u eens uit? "Ze kregen een leefomgeving die lijkt op de onze. Naast hun gezonde en afgemeten maaltijden hadden ze toegang tot een bakje vet en een bakje suikerwater. Een beetje zoals wij ook drie keer per dag eten, maar tussendoor een kroket uit de muur halen, of zoete frisdrank drinken. Wat bleek? Ze begonnen zowaar snackgedrag te vertonen. Tussen de maaltijden door likten ze vet op. Ze werden zelfs wakker uit hun slaap om zich aan het suikerwater te laven. Dat was nieuw. In onderzoek van anderen kregen dieren vettere maaltijden. Daar gingen ze wel iets meer van eten omdat ze het lekker vinden, maar ze wachtten vervolgens wél langer voor ze aan de volgende maaltijd begonnen. Snel dikker werden ze er niet van. Toegang tot suiker én vet lijkt iets in ons brein te veranderen, en ik wil weten wat." Toegang tot suiker én vet lijkt iets in ons brein te veranderen, en ik wil weten wat