'Spookstad Hodeida in Jemen loopt groot risico op een cholera-epidemie'

Geweld, honger en een gebrek aan basisvoorzieningen: dat is de huidige situatie in Hodeida, een belangrijke havenstad in Jemen. Nu de internationale coalitie de strijd tegen de Houthi-rebellen heeft hervat (zie kader), vluchten er volgens Save the Children iedere dag gemiddeld ruim 6000 mensen de stad uit. Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Tamer Kirolos, directeur van de hulporganisatie in Jemen, is net terug uit Hodeida en maakt zich zorgen om de achterblijvers.

Lees verder na de advertentie

Hoe is het nu in Hodeida? "Ik was er twee dagen terug en kan je zeggen: het is een spookstad. Sinds de vorige keer dat ik er was, twee maanden geleden, is de stad enorm veranderd. De straten zijn leeg, er is weinig verkeer. Veel infrastructuur en zorginstellingen zijn verwoest. De meeste winkels zijn gesloten. Het ongelukkige is dat de achterblijvers juist de kwetsbaarste mensen zijn. Zij hebben geen geld om te vertrekken "Volgens schattingen is de helft tot driekwart van de inwoners vertrokken, maar dat kunnen we niet bevestigen. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog in de stad zijn. Het ongelukkige is dat de achterblijvers juist de kwetsbaarste mensen zijn. Zij hebben geen geld om te vertrekken."

Unicef waarschuwt voor een cholera-uitbraak. Is die angst terecht? "Ja. Er is een groot risico op een cholera-epidemie. Veel zuiveringsinstallaties en watervoorzieningen zijn verwoest door de bombardementen. Het vuilnis wordt niet opgehaald en slingert rond op straat. Bij een van onze gezondheidscentra in Jemen kwamen er op één dag 19 gevallen van cholera voorbij. Waarschijnlijk zijn er al honderden mensen besmet."

Wat is er nodig om een grootschalige epidemie te voorkomen? "Cholera wordt overgedragen via water, dus het belangrijkste zijn schoon water en sanitaire voorzieningen. Save the Children werkt aan het herstellen van de waterinfrastructuur. Daarnaast delen we medicijnen en voedselpakketten uit in samenwerking met het ministerie van volksgezondheid, en ondersteunen we behandelingen van diarree en cholera in gezondheidscentra." Tamer Kirolos © save the children

Heeft u families in Hodeida gesproken? Hoe zijn die eraan toe? "Veel inwoners hebben het moeilijk. Ik sprak een vader wiens dochtertje van 1 jaar ondervoed is en cholera heeft, zoals veel andere kinderen. Haar moeder is een paar maanden na haar geboorte overleden en hij zorgt nu samen met een tante voor de kinderen. Er zijn nog zes andere broertjes en zusjes en de vader heeft geen werk. Hij heeft veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, zei hij. Dat soort situaties komen vaker voor."

Samen met andere hulporganisaties pleit Save the Children voor een staakt-het-vuren. Is de kans groot dat dat binnenkort gebeurt? "We hopen natuurlijk van wel. Maar daarvoor hebben we de andere regeringen van de coalitie nodig om de strijdende partijen onder druk te zetten. Die moeten de wapens neerleggen en aan de onderhandelingstafel plaatsnemen bij Martin Griffiths, de speciale VN-gezant voor Jemen. De schade door deze crisis is hoog, en met elke dag die verstrijkt betalen burgers, en vooral kinderen, de prijs."

Grootste humanitaire crisis wereldwijd In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. De overheid, gesteund door een internationale Arabische coalitie, strijdt tegen Houthi-rebellen. De Houthi's namen in 2015 de macht in Sanaa over waarna de Saudiërs besloten om militair in te grijpen. Na een bestand van bijna een maand laait het conflict nu weer op. De internationale coalitie heeft de bombardementen op Hodeida vorige week hervat na een aantal incidenten. Zo zeiden de Houthi-rebellen het vliegveld van Abu Dhabi te hebben aangevallen met een drone en vielen ze tankers aan. Door de recente bombardementen zijn watervoorzieningen en andere infrastructuur verwoest, waardoor besmettelijke ziekten als cholera en difterie de kop opsteken. Dat brengt grote risico's met zich mee nu de gezondheidszorg in Jemen steeds minder toegankelijk is en het land kampt met voedseltekorten. Meer dan 22 miljoen van de ruim 27 miljoen inwoners hebben humanitaire hulp nodig. De Verenigde Naties noemen het de grootste humanitaire crisis wereldwijd.

Lees ook: Pas als de oorlog stopt, kan Jemen de cholera de baas

De al twee jaar durende oorlog in Jemen heeft geleid tot een felle uitbraak van cholera. Het ergste is nog niet voorbij. Hulpverleners doen wat ze kunnen, met beperkte middelen.