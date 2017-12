‘Spookschepen’ uit Noord-Korea stellen Japan voor een raadsel

Een ding is zeker: de honderdste boot komt eraan, als die niet nu al op een afgelegen strand in het dunbevolkte noorden van Japan ligt. Meer wrakke vissersboten dan ooit uit Noord-Korea zijn dit jaar in Japan aangespoeld, vaak met dode bemanningsleden aan boord. De Japanse kustwacht telde er 99 tot nu toe, duidelijk meer dan het record van tachtig boten in 2013.

De Noord-Koreaanse vissers, vaak zwak en ondervoed, moeten in hun gammele vaartuigen zijn overvallen door hoge golven en zware windstoten. Verder zijn de ‘spookboten’ met raadsels omgeven. Waarom wagen ze zich zo ver van Noord-Korea? Willen de vissers bewust naar Japan? Wat hebben ze bijna duizend kilometer van hun eigen kust te zoeken?

Dat de schepen uit Noord-Korea komen, blijkt uit gebruiksvoorwerpen, restanten van voedsel en sigarettenpakjes. Sommige opvarenden dragen ook buttons van Kim Il-sung, de vader des vaderlands van de communistische dictatuur en de grootvader van de huidige leider Kim Jong-un.

Geen vluchtelingen of spionnen

Soms spoelen boten aan met levende vissers aan boord, of ze worden niet ver van de kust stuurloos aangetroffen door Japanse schepen. Over het algemeen verklaren de vissers terug te willen naar huis. Het gaat dus niet om vluchtelingen die willen ontsnappen aan de dictatuur in hun land.

Spionnen zijn de vissers ook niet, zo lijkt het. Zelfs Noord-Korea zou getrainde medewerkers van inlichtingendiensten niet de zee op sturen in oude houten boten, zonder goede motoren en zonder GPS. Het lijkt erop dat de schepen op een gegeven moment met motorpech te maken kregen, of dat de brandstof gewoonweg opraakte.

Maar toch zijn veel Japanners achterdochtig, en daar hebben ze ook wel redenen voor.

Verdacht is dat sommige boten opschriften hebben van het Noord-Koreaanse leger. Er zijn ook wel militairen aangetroffen. Het lijkt erop dat ook de vissers, net als alle andere Noord-Koreanen, onder controle gehouden worden door het leger. Kim heeft toch militairen genoeg.

Noord-Korea heeft in het verleden bovendien Japanners ontvoerd van de kust in het noorden. Destijds sloeg Pyongyang toe met snelle boten, waar nietsvermoedende mensen in werden gesleept en mee werden genomen. In Noord-Korea moesten de ontvoerden les geven in Japans en in de denk- en leefwijze in hun vaderland, vaak aan medewerkers van de geheime diensten. De ontvoeringen zijn jarenlang ontkend door Pyongyang, maar na onderhandelingen mochten sommige Japanners toch naar huis.

Ondanks de Japanse zorgen, ziet het er nu niet naar uit dat de aangespoelde Noord-Koreanen kwaad in de zin hadden. Waarschijnlijk wagen de vissers zich gewoon te ver van de thuishaven, en daar hebben ze ook allerlei redenen voor. Zo heeft Pyongyang, in zijn behoefte aan buitenlandse valuta, goede visgronden in de zee ten westen van Noord-Korea verkocht aan China. Daar mogen de Noord-Koreaanse vissers nu niet meer heen. En al mochten ze het, ze kunnen met hun oude bootjes de concurrentie met de moderne Chinese schepen niet aan.

Ondertussen heeft Kim Jong-un de vissers wel opgedragen grotere vangsten aan wal te brengen. En het kan slecht aflopen met Noord-Koreanen die hun quota niet halen, of het nu gaat om fabrieksarbeiders, boeren of vissers. Zij moeten dus wel risico’s nemen en verder de zee op gaan, ten westen van Noord-Korea waar meer te halen is. En waar de gevaren groter zijn.