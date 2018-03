'Soms zie ik mijn droom weer zoals vroeger, een fijne ervaring'

Eén keer droomde ik dat ik in Eindhoven een wereldrecord zwom - het was kort voordat ik het echt deed - maar verder droom ik zelden over wedstrijden. Wel heb ik eens gedroomd dat mijn zus opeens ook heel goed bleek te kunnen zwemmen, of dat iemand van mijn zwemvereniging bij mij thuis was. Het zijn vaak dingen die totaal niet kloppen: mensen die elkaar in het gewone leven nooit tegenkomen, ontmoeten elkaar in mijn dromen, of ik droom dat ik zonder stok de deur uitga terwijl ik normaal altijd een stok bij me heb.

Een paar jaar geleden werd ik blind, sindsdien droom ik soms met beeld en soms zonder. De ene keer droom ik dat ik visueel gehandicapt ben, de andere keer zie ik weer zoals vroeger: een fijne ervaring. Ik ben geboren met een oogafwijking, mijn zicht werd steeds slechter maar ik was altijd bezig met wat ik nog wel kon. Omdat ik graag in beweging ben, zocht ik naar een sport die ik vrij zelfstandig kan doen. Turnen viel af, judo ging best goed, maar zwemmen vond ik nog leuker.

Ik heb nooit kunnen zien wat mijn trainer voordeed, veel zwemtechnieken zijn mij in woorden uitgelegd

Toen ik daarmee op mijn tiende begon, kon ik de zwembadrand nog onderscheiden, het scheelde ook dat ik de anderen zag, zodat ik niet over ze heen zwom. Maar ik heb nooit kunnen zien wat mijn trainer voordeed, veel zwemtechnieken zijn mij in woorden uitgelegd.

Paralympics Ik maakte snel vorderingen. Toen ik op een gegeven moment NK-limieten haalde en hoorde over de Paralympics, leek het me fantastisch als ik daar ooit aan zou kunnen meedoen. Mijn moeder zei: Liesette, niet iedereen wordt paralympisch kampioen. Ik zei: ik wel! Mijn droom werd een doel. Ik wist me te kwalificeren voor het paralympisch zwemmen in Rio in 2016. Alles daar vond ik bijzonder, zoals de egards waarmee je wordt behandeld, maar ook het zwemmen in zo’n stadion. De dag na mijn zestiende verjaardag won ik goud op de 400 meter vrije slag, dat was mijn afterparty! Uiteindelijk heb ik vijf medailles gewonnen. Mijn droom is nu in 2020 mijn titels te verdedigen op de Paralympische Spelen in Tokio. Een titel halen is stap 1, een titel behouden is lastiger denk ik, maar het motiveert ook: ik wil graag het beste uit mezelf halen, op school en ook in de sport, anders kun je het net zo goed niet doen vind ik. Ik bekijk dingen niet vaak van een negatieve kant. Natuurlijk ben ik weleens gefrustreerd maar ik heb voor mijn gevoel geen zware handicap. Het heeft me ook veel moois gebracht: zonder die handicap was ik niet naar de Paralympics geweest en had ik al die sporters niet ontmoet.”