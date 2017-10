'Sjinkie Knegt dwingt rijders vóór hem fouten te maken'

Even wachten, nog even wachten en dan buitenom beginnen en binnendoor snijden. Dat is in het kort het aanvalsplan van Sjinkie Knegt. In een vol shorttrackstadion in Dordrecht, waar afgelopen weekeinde de tweede van de vier wereldbekers werd verreden, leverde die manier van racen hem drie medailles op.

Knegt kon van vreugde even in zijn handen klappen, voordat hij zondag op de 1000 meter als eerste over de lijn kwam. Zo’n overmacht vertoonde hij. Toch kan het nog beter. “Ik mis de versnelling op het rechte eind.”

Dat Knegt zo kritisch is, is opmerkelijk. Want door de ‘Knegt-aanval’ was hij in Dordrecht een van de beste shorttrackers. Bondscoach Jeroen Otter: “Hij is een jager. Hij dwingt de rijders vóór hem fouten te maken.”

Knegt legt de basis voor zijn snelheid

op het rechte stuk, als hij met zijn linkerbeen afzet

Het draait om planning. Zo’n aanval is anderhalve ronde in de maak. Knegt neemt bewust afstand, en zorgt daarna dat hij door andere lijnen te rijden ‘zeker weten’ meer snelheid heeft dan zijn voorgangers. Dan snijdt hij bij het uitkomen van de bocht binnendoor ‘af’. Waarom anderen dat niet doen? “Een ander is al moe als hij het gat wil dichten.”

Zelf legt hij de basis voor die snelheid op het rechte stuk, als hij met zijn linkerbeen afzet. “Dat been is bij geen enkele buitenlander goed.” Dat ‘geen enkele buitenlander’ dat doet, ligt volgens Knegt (28) ook aan het oefenen op de langebaan. “Omdat wij daar op trainen, halen we daar voordeel uit”, zegt Knegt. “Die anderen hebben daar geen zin in joh.”

Het ligt in lijn met wat Jorien ter Mors eind vorige maand op een persdag in Heerenveen verkondigde: over een paar jaar is de langebaanschaatser deels shorttracker, en de shorttracker deels langebaanschaatser.

Knegt was afgelopen weekeinde belangrijk voor de punten. Want de wereldbeker in Dordrecht ging ook om kwalificatie voor de Olympische Spelen. © ANP

Voor Knegt is het nu hét wapen. Hij behaalde er zaterdag ook een zilveren plak op de 500 meter mee. Al moet wel gezegd dat het zeker niet altijd goed gaat. Zaterdag reed hij op de 1500 meter in de finale tegen een Canadees aan. Wedstrijd over.

Dat hij die hoek kan maken, heeft ook te maken met de messen onder zijn schaatsen. Tussen elke race slijpt hij ze, op zijn ‘dooie gemakje’. Want verder heeft hij tussendoor niet veel anders te doen. “Ja, koffie drinken.”

Voor andere aanpassingen gaat hij naar Kip Carpenter. De Amerikaan, voormalig sprinter op de langebaan, en nu lid van de Nederlands begeleiding: “Sjinkie wilde zaterdag bijvoorbeeld meer druk op links. Dus ik heb de messen aangepast. Dat hij zo krap binnendoor kan, komt ook door een goede afstelling tussen hem en mij.”

Knegt was afgelopen weekeinde belangrijk voor de punten. Want de wereldbeker in Dordrecht ging ook om kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat kan op verschillende manieren. Het eenvoudigst is het goed doen op de aflossing. Eindigt Nederland in die discipline na vier races in de top-8 van de wereldranglijst, dan mag het team met vijf rijders naar ­Pyeongchang. Die vijf kunnen zich weer individueel voor afstanden plaatsen.

Eén slecht resultaat van de vier wereldbekers mag worden geschrapt. Dat resultaat was eigenlijk vorige week in Boedapest al behaald, toen zowel de mannen als de vrouwen bij de aflossing een straf kregen. Daarom was zondag een tweede plek bij de mannen en een vierde plek van de vrouwen een goed resultaat. Knegt was de motor van de mannen: “Je moet een goede uitschieter hebben om bij de top-8 te komen. Die is er nu. Dat is fijn.”

Vrouwen doen goede zaken voor Spelen

Sjinkie Knegt was in Dordrecht grootverdiener met drie medailles. Naast goud op de 1000 meter (zijn eerste) won hij ook zilver op de 500 meter en met de aflossingsploeg.

Op de 1000 meter voor vrouwen won Suzanne Schulting zilver. Met Yara van Kerkhof op plek vier en Lara van Ruijven op plek zes deed Nederland op die afstand goede zaken voor kwalificatie voor de Spelen.

De individuele criteria: op de 500 en 1000 meter is een plek in de top-32 van de ranglijst na vier wedstrijden voldoende voor. Op de 1500 meter is dat een plek in de top-36.