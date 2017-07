'Sessions besprak campagnezaken met Russische ambassadeur'

Minister van Justitie Jeff Sessions. © AFP

Volgens Kisljak hebben hij en Sessions beleidszaken besproken die belangrijk zijn voor Moskou, zou blijken uit de opnames. De gesprekken tussen beiden hadden plaats in aanloop naar de verkiezingen van november 2016. De huidige minister van Justitie was op dat moment een belangrijke adviseur van Trump. Dat er contacten zijn geweest tussen Kisljak en Sessions was reeds bekend. Sessions beweerde echter altijd dat de campagne nooit ter sprake kwam en laat nu via een woordvoerder weten dat hij bij die verklaring blijft.



Trump viel Sessions donderdag al af, omdat de minister zich afzijdig houdt van het onderzoek naar de eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 'Hij had zich nooit mogen terugtrekken uit dat onderzoek en als hij dat wilde, had hij dat eerst met mij moeten overleggen voor hij de ministerpost aannam. En dan had ik iemand anders aangenomen', aldus Trump.

Getuigenis De Amerikaanse inlichtingendiensten meldden een tijd geleden al dat de Russische regering zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen. Er lopen nu twee onderzoeken naar mogelijke inmenging door Rusland, één door een speciaal aanklager, en één door het Amerikaans parlement. Vrijdag werd bekend dat Trumps oudste zoon en Trumps campagnemanager in gesprek zijn met de onderzoekscommissie van de Senaat. Ze onderhandelen over hun mogelijke publieke getuigenis over een bijeenkomst tussen leden van Trumps campagneteam en een groep Russen in Trump Tower. Ook Jared Kushner was bij die ontmoeting en moet mogelijk voor de commissie verschijnen.



Het andere onderzoek naar mogelijke inmenging wordt gedaan door speciaal aanklager Robert Mueller. Volgens Amerikaanse media doet de regering Trump onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door leden van Muellers team. Zelf had Trump deze week Mueller al gewaarschuwd dat hij geen onderzoek moet doen naar financiële banden tussen de familie-Trump en Rusland.

