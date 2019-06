‘Senegals beroemde Slavenhuis berust op verzonnen herinneringen’

“Het is walgelijk wat daar is gebeurd,” zegt Gudrun Platevoet (57) in een van de smalle zandstraatjes van Gorée. “Als je hoort hoe mensen opgesloten zaten, zie je dat helemaal voor je. Ik ben snel weer weggegaan, het is te erg.” Platevoet is zichtbaar aangedaan. De Vlaamse maakt een reis door Senegal met een bekende Nederlandse touroperator en heeft net een rondleiding gehad door het beroemde Slavenhuis van Gorée, een pittoresk mini-eiland dat op twintig minuten varen van Dakar ligt.

Eloi Coly, al meer dan dertig jaar werkzaam in het Slavenhuis, posteert zich iedere dag onderaan de gewelfde stenen trap op de binnenplaats om tekst en uitleg te geven aan de toegestroomde bezoekers. Met krachtig stemgeluid vertelt Coly telkens opnieuw hoe mannen, vrouwen en kinderen van elkaar werden gescheiden en vastgeketend aan de muren van de kille cellen aan weerszijden van de trap.

De tot slaaf gemaakte Afrikanen werden een keer per dag van hun ketenen verlost om hun behoefte te doen, maar de hygiënische omstandigheden waren zo erbarmelijk dat er naast andere ziekten ook pest uitbrak. De dode lichamen werden door de Door of No Return aan de achterkant van het twee verdiepingen tellende bouwwerk in de oceaan gegooid. Wie de lange maanden van gevangenschap overleefde, werd vanaf dezelfde plek naar het slavenschip vervoerd.

Coly’s versie van de geschiedenis gaat terug op de verhalen van zijn legendarische voorganger Boubacar Joseph Ndiaye die in 1962 door president Senghor werd aangesteld als eerste beheerder van het Slavenhuis. Ndiaye had aan Franse zijde meegevochten in de Tweede Wereldoorlog en nam daarna deel aan de Frans-koloniale oorlog in Vietnam.

Eloi Coly heeft weinig zin om het erover te hebben, want wat hem betreft is er geen twijfel mogelijk: “Zeggen dat het Slavenhuis niet heeft bestaan, is net zoiets als beweren dat de concentratiekampen niet hebben bestaan. Met dat soort uitspraken leid je de aandacht van de geschiedenis af in plaats van er dieper op in te gaan. De herinnering moet bewaard blijven.”

Wat nu doorgaat voor het Slavenhuis is in 1783 gebouwd als het woonhuis van een signare, een welgestelde dame van gemengde Frans-Senegalese komaf. Het is aannemelijk dat deze vrouw er huisslaven op na hield, maar in de depots op de begane grond werd geen levende koopwaar opgeslagen.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn er vanaf het eiland niet meer dan een paar duizend slaven verscheept. Die werden niet vastgezet in het Slavenhuis, maar in twee andere ‘bewaarplaatsen’ waar niets meer van over is.

Gorée is geen prominent knooppunt geweest voor het gevangen houden en doorvoeren van verhandelde Afrikanen. Ongeveer vijf procent van de trans-Atlantische slavenhandel vond plaats vanuit Senegal, voor het merendeel vanaf de kusten van het huidige Gambia en bij Saint-Louis in het noorden.

Ly, die door omstandigheden zijn studie geschiedenis niet kon afmaken, is een van de weinigen die zich ergert aan de manier waarop plaatselijke gidsen het verhaal van het eiland verdraaien: “Die jongens weten nergens van en hebben maling aan historische feiten. Het punt is natuurlijk dat spectaculaire details meer opleveren dan de waarheid.”

Zonder Ndiaye had het herdenkingstoerisme op Gorée – er komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers – nooit zulke vormen kunnen aannemen. Het hele eiland leeft ervan. Wie geen kamers verhuurt, verkoopt kralenkettingen en andere souvenirs of runt een restaurantje.

Fakenieuws

Anna Jouga, afstammeling van een signare en als locoburgemeester van Gorée verantwoordelijk voor cultuurbehoud, doet niet moeilijk over de mythevorming rondom het Slavenhuis.

Oud-president Barack Obama in de ‘door of no return’. © Reuters

“Iedereen heeft het over fakenieuws”, zegt Jouga in de woonkamer van haar kunstzinnig gedecoreerde appartement. “Maar wie ergens informatie over krijgt, moet zelf nagaan of het klopt. Wat mij betreft is het principe belangrijker dan de plek. Het maakt niet uit of er één of miljoenen mensen zijn verhandeld. En waar dat dan precies plaatsvond, is ook van ondergeschikt belang.”

Jouga was in 2013 aanwezig bij het bezoek aan Gorée van de Obama’s: “Toen Michelle Obama het Slavenhuis uitkwam, was ze helemaal van slag. Wat is daar mis mee? Zoiets kan helpen in een rouw- of verwerkingsproces.”

Hamady Bocoum, een archeoloog die gezaghebbend is op het gebied van Senegals culturele erfgoed, maakt zich evenmin druk over eventuele valse voorstellingen bij het publiek.

“Het Slavenhuis is representatief voor hoe het geweest zou kunnen zijn”, stelt Bocoum. “De trans-Atlantische slavenhandel is een van de grootste verschrikkingen uit de menselijke geschiedenis. Daar valt niets op af te dingen. Het is een feit dat de Nederlanders Gorée hebben ingenomen en er een afdeling van de West-Indische Compagnie vestigden.” Cynisch: “Dat deden ze echt niet om oesters te eten.”