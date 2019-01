‘Schuimpie’ Patrick Roest vindt alles mooi en is helemaal klaar voor het EK allround

Patrick Roest wordt op 7 december 1995 geboren in Lekkerkerk, een Zuid-Hollands dorp waar de voordeur niet op slot hoeft. Moeder Bep, die zich eerst nog had voorgenomen nooit met een boer te trouwen, was een paar jaar eerder in het partycentrum van Lekkerkerk toch gevallen voor de charmes van Wim Roest, de zoon van een melkveehouder uit het dorp. Het stel krijgt drie kinderen, Patrick is de tweede.

Als Patrick drie jaar is, verhuist het gezin naar de boerderij waar opa en oma op dat moment wonen en neemt vader Wim de boerderij over. Opa is er helaas niet meer, oma loopt dagelijks nog door de staldeur naar binnen. Om te helpen, of gewoon om te kletsen.

De boerderij in buurtschap Opperduit, drie kilometer buiten Lekkerkerk, was in de jonge jaren van Roest het epicentrum voor vermaak. Voor het huis stond een trampoline, in de zomer waren er ook nog een zwembad, een vouwwagen en een zandbak. Nog steeds wordt af en toe een met groene zeep ingesmeerd zeil op de Lekdijk gelegd om er een pijlsnelle glijbaan van te maken.

Aan de achterkant van de boerderij, achter de stal met de vijftig melkkoeien, zijn de vergezichten wijds. De langgerekte kavel van de familie loopt vier kilometer door naar de N210, de verbindingsweg tussen Nieuwegein en Rotterdam. Patrick en vrienden kampeerden ’s zomers weleens in dat niemandsland, tussen de koeien, bij de grote sloot.

Gehuurde schaatsen Het was in die sloot dat Patrick leerde schaatsen. Zus Natasja ook. Zij haalde net niet de Nederlandse top. De jongste van het gezin Roest, Remco, doet aan atletiek. De drie kinderen hebben allemaal het nuchtere van hun ouders meegekregen, zegt Dave van Dam, de eerste schaatstrainer van een toen tienjarige Patrick (die op gehuurde schaatsen kwam meedoen). Van Dam kreeg de jonge Patrick onder zijn hoede bij STV Lekstreek, waarbij bijna alle schaatsers uit de Krimpenerwaard zich aansluiten. De ijsvereniging is de tweede familie van Roest. Samen met leden van de club trok hij in april vorig jaar, net een maandje nadat hij in Amsterdam wereldkampioen allround was geworden, naar de Ardennen om voor de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik met een kwast in zijn hand en een mondkapje voor het woord ‘Lekstreek’ op het asfalt van een heuvel te kalken. Het was later op tv goed te zien, tot plezier van Roest en zijn clubvrienden. Als hij alleen op een kamer had gezeten, had het topsportleven waarschijnlijk voor hem niet gewerkt.” Bij Lekstreek leerde Roest pas echt schaatsen. Van Dam ging hem ‘schuimpie’ noemen. Het is een bijnaam die onder vrienden nog steeds wordt gebruikt. Skeeleren vond Patrick het allerleukst om te doen. Soms ging hij daarom rondjes rijden op skeelers, terwijl hij eigenlijk had moeten fietsen. Van Dam herinnert zich nog hoe Roest een vuurrood hoofd kreeg de keer dat hij daarop werd betrapt. “Liegen, dat kan hij niet zo goed. Maar ik kon niet boos op hem worden.” Op zijn zestiende reed Roest een tien kilometer. Eigenlijk veel te lang voor zo’n jonkie, maar het kon geen kwaad. In de woorden van Van Dam: “Hij schudde met zijn hoofd en hij was de inspanning al kwijt.” Nog bijzonderder: Roest reed 22 van de 24 rondjes in de 33 seconden, de laatste twee ging hij sneller. Supersnel voor een jongeling. Van Dam belde hem na die rit gelijk op. “Hij kon wel sneller, zei hij. Maar ja, hij had van mij de opdracht gekregen 33’ers te rijden.”

Zilveren handschoentjes Lekkerkerker Stephan Tellier fotografeert al jaren schaatsers en heeft inmiddels ook een hele beeldbank vol van Roest. “Patrick is heel plezierig fotograferen. Let op zijn arm, die zweeft over zijn rug en in de lucht. Dat is echt zijn kenmerk. En hij heeft die zilveren handschoentjes, dat maakt hem ook wel apart. Michael Jackson had er één, Patrick gewoon twee.” Niemand weet wanneer de zilveren handschoenen voor het eerst door Roest werden gedragen. Het lijkt ijdel, een beetje patserig zelfs, maar Roest vindt ze ‘gewoon lekker zitten’. “Hij heeft de dingen al sinds zijn juniorentijd, is er heel zuinig op”, zegt Van Dam. Van Dam was de eerste trainer van Patrick, maar ook de trainer toen hij bij het gewest ging schaatsen. Jeroen van de Lee nam het met Erik Bouwman over toen Roest bij Jong Oranje kwam. Van der Lee herinnert zich nog hoe moeilijk Roest die stap vond. Een telg uit de Roest-familie stapt nu eenmaal niet snel naar iets onbekends over. Het was gewoonte voor Van der Lee om bij de ouders op bezoek te gaan. Het viel hem op hoe hecht het gezin was. “Ze deden alles samen. Daarom was het ook zo goed dat Patrick toen hij uit huis ging in Wolvega bij een gastgezin kwam. Kon hij buiten in zijn caravan een beetje rommelen en doen, maar wel mee-eten met het gezin. Als hij alleen op een kamer had gezeten, had het topsportleven waarschijnlijk voor hem niet gewerkt.”

Verstandige weg Roest won in zijn juniorentijd twee keer de wereldtitel allround. Veel profteams dongen daarom in 2015 om zijn handtekening. Onder hen ook Jac Orie, de coach van de ploeg met de grote namen: Kjeld Nuis, maar vooral Sven Kramer, de beste schaatser van Nederland. Met hem schaatsen, dat was toch wel mooi. Maar ja, eigenlijk wilde Roest naar een ploeg waar ook de Belg Bart Swings voor zou gaan rijden. Kon hij lekker skeeleren. Roest kwam er zelf niet uit. Hij was te zenuwachtig om Orie zelf op te bellen. Van Dam kreeg een telefoontje van vader Wim. “Patricks vader belt mij nooit. Maar nu vroeg hij of ik met zijn zoon wilde praten over zijn keuze.” Dus kwam Patrick naar zijn oude trainer toe. Ze praatten en praatten. Uiteindelijk koos Roest ‘voor de verstandige weg’. Roest kwam in het treintje van Kramer en Nuis terecht. “Als nieuwkomer werd hij wel getest. Ze maakten grappen over hem”, zegt moeder Bep. “Dat vond hij niet heel leuk. Het was ook best moeilijk. Toch ging het al snel goed.” Patrick heeft zo veel voor mij gedaan. Het zal moeilijk zijn om dat te vergeten. Zo goed, dat Roest een solide kans had om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Zuid-Korea. Een ontwikkeling die opeens werd vertraagd toen zijn arm in de zomer vorig jaar ‘in appelmoes’ (copyright: Jac Orie) veranderde. Roest was op een skeelertraining tegen een tractor gebotst. Met zijn arm in een spalk reed Roest zich wonderbaarlijk genoeg toch naar een olympische kwalificatie. Hij won vervolgens zilver op de 1500 meter en als bonus brons op de ploegenachtervolging toen hij daar onverwacht werd ingezet. De medailles liggen in zijn slaapkamer in het ouderlijk huis, voor de erekrans die hij kreeg na zijn wereldtitel allround in Amsterdam in maart. Vader Wim: “Patrick had de Spelen nooit meegemaakt. Hij liep alleen maar achter Kramer aan. Die vond dat prima.” Kramer heeft alleen maar lof voor zijn ploeggenoot. Zelf had hij vorig en dit jaar last van fysieke problemen, en hij kon zich aan Roest optrekken. “Patrick heeft zo veel voor mij gedaan. Het zal moeilijk zijn om dat te vergeten.” Ook Orie is positief: “Zijn ontwikkeling gaat dubbel zo snel, met alles wat hij vorig jaar heeft laten liggen.” Soms moet Roest zelfs worden afgeremd. Uren fietsen met 38 kilometer per uur gemiddeld is niet altijd goed voor een schaatslichaam. Orie: “Als je er wat over zegt, gaat het hoofd naar beneden, het teken dat hij weet dat het niet goed was. Gelukkig doet hij het daarna nooit meer.” Uiteindelijk komen harde trainingen zijn carrière wel ten goede. Want dit weekend in Collalbo is Roest de grootste kanshebber op goud. Iets waar hij nu zelf eindelijk ook niet meer omheen kan. “Ja, ik denk dat ik wel de favoriet ben. Dat is mooi.”

