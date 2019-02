‘Russisch anti-dopingbureau is geen oplichtersbende meer’

Nu ook het internationaal paralympisch comité (IPC) de schorsing voor Rusland na tweeënhalf jaar heeft opgeheven, lijkt de Russische dopingkwestie definitief opgelost. Gisteren heeft het IPC besloten Russische sporters niet langer te weren op evenementen omdat er voldoende hervormingen zijn doorgevoerd bij het Russische antidopingbureau Rusada.

In september vorig jaar gaf het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Rusland al groen licht. Er was één slag om de arm: gegevens waar lang om werd gezeurd moesten alsnog boven water komen om een nieuwe schorsing te voorkomen. Dat gebeurde in januari alsnog, nadat meerdere deadlines door Rusland werden gemist.

Herman Ram, de voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit, ziet de verbetering bij Rusada. Hij bracht vier maanden geleden het laatste bezoek aan de organisatie en was onder de indruk van het lab. In vergelijking met vijf jaar geleden is nagenoeg de volledige staf vervangen. “Rusada is geen oplichtersbende meer”, zei Ram gisteren bij een informatiebijeenkomst over de stand van zaken over onder meer de Russische dopingkwestie. “Maar er is wel veel water bij de wijn gedaan. Daar ben ik niet blij mee. Met de opheffing van de schorsing in september vorig jaar was ik het ook niet eens.”

McLaren-rapport Ram doelt op de weigering van Rusland om het McLaren-rapport te onderschrijven. Uit dat onderzoek, dat in 2016 naar buiten kwam, werd duidelijk dat Rusland er een vanuit de staat georganiseerde dopingfraude op nahield. Op de Winterspelen in Sotsji in 2014 werd op een maffia-achtige wijze vals gespeeld. Besmette stalen van Russische sporters werden via een gat in de muur uit het dopinglab gesmokkeld en vervangen door schone stalen. Maar Rusland heeft dat McLaren rapport dus nooit onderschreven. En dat was wel één van de voorwaarden van het mondiale antidopingbureau Wada om de schorsing van Rusland op te heffen. Ondanks alle maatregelen, waar Russische atleten de dupe van werden, weigerde het land om aan die voorwaarde te voldoen. Uiteindelijk nam het Wada genoegen met minder. “Het was zand erover en klaar”, zegt Ram. “Het Wada bleek niet in staat om door te pakken, en kreeg daarop ook stevige kritiek.”

Deadlines gemist Aan een andere voorwaarde, het vrijgeven van informatie uit het Russische dopinglab, voldeed Rusland pas vorige maand. Het land had al meerdere deadlines gemist. Ram betwijfelt of de informatie die nu onder de loep wordt genomen wel compleet is. “Iemand grapte laatst dat de stroom in de buurt van het lab wel erg vaak was uitgevallen”, zegt Ram. Met de grap werd bedoeld dat er met belastend materiaal in die jaren op allerlei manieren gesjoemeld kan zijn, bijvoorbeeld op een eenvoudige manier door de koeling uit te zetten. Hoe dan ook zijn de Russen weer welkom op grote sporttoernooien. Met een Russisch olympisch en paralympisch comité, een eigen trainingspak, de vlag en het nationale volkslied.

Hervormingen bij het Wada Door de Rusland-kwestie zijn er ook hervormingen aan de gang geweest bij het Wada. De organisatie moet in de toekomst meer onafhankelijk zijn. De stem van de sporters is ook belangrijker geworden. Nationale antidopingorganisaties en atletencommissies spreken zich vaker kritisch uit over het functioneren van de mondiale antidopingorganisatie. Bij de Nederlandse dopingautoriteit is ook het een en ander veranderd; vanaf 1 januari is het een overheidsorganisatie geworden. Dat betekent onder meer dat journalisten een wob-verzoek kunnen indienen waarin ze kunnen vragen om informatie over het handelen van de overheid.

