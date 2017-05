'Rouhani wint presidentsverkiezingen Iran'

'Het is voorbij, Rouhani is de winnaar', zei een Iraanse bron tegen persbureau Reuters. De conservatieve kandidaat Ebrahim Raisi (56) komt in de voorlopige tussenstand niet verder dan 14 miljoen stemmen. De andere kandidaten speelden geen rol van betekenis.



Ongeveer zeventig procent van de 56 miljoen stemgerechtigde Iraniërs bracht zijn stem uit, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat zijn meer dan veertig miljoen mensen. Dat zijn er ongeveer even veel als in 2013 toen Rouhani een overduidelijke meerderheid behaalde. Na de officiële sluiting mochten de kiezers die nog in de rij stonden, nog wel hun stem uitbrengen, meldde de staatstelevisie.



Het sluiten van de stembureaus werd vrijdag een paar keer uitgesteld wegens de hoge opkomst die lange rijen kiezers tot gevolg had. De stembureaus gingen zes uur later dan gepland dicht. De officiële verkiezingsuitslag wordt zaterdagmiddag verwacht.

