‘Robots kunnen onze kwaliteit van leven op peil houden’

Oranje trui, zwarte leren broek en een hippe bril. Nee, de 67-jarige president van het bedrijf Muscle Corporation voldoet niet aan het gebruikelijke beeld in deze keurige zakenwijk van Osaka. Hirofumi Tamai en zijn assistente Tomoko Kitajima, roze broek en shirt met panterprint, presenteren zich meer als creatieve types.

Tamai ontwerpt robots, zoals de tilrobot voor in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Die zorgt ervoor dat patiënten gemakkelijk en comfortabel vanuit hun bed in een rolstoel terechtkomen, en weer terug. Niet met een systeem waarbij de patiënt in een soort zak hangt, zoals bij tilrobots van andere bedrijven. Deze robot tilt echt, met twee armen onder de knieën en de rug. Precies zoals een verpleegkundige dat zou doen, het voelt veilig en betrouwbaar.

Mannequinrobot

Het tekent de menselijkheid van de robots die Muscle wil maken. Bij de ingang worden we al begroet door een vriendelijk hoofd op een vaas-achtig onderstel, dat goedendag zegt en vraagt wie we zijn en voor wie we komen. Opvallende exemplaren zijn de klimrobot, die veilig en vrij soepel omhoog klautert langs stellages en de elegante mannequinrobot – in feite een bewegende en reagerende paspop. Die is hier in Japan al populair bij warenhuizen.

“Dertig jaar geleden, in 1988, ben ik dit bedrijf begonnen”, vertelt Tamai. “Ik was ingenieur bij een groot bedrijf, maar ik wilde zelf iets doen.” Inmiddels telt het bedrijf 45 werknemers, die nieuwe robots ontwerpen en zorgen voor de verdere ontwikkeling en de verkoop. Daarmee is Muscle relatief klein in de Japanse robotindustrie. De productie is uitbesteed en voor het onderzoek werkt Muscle samen met universiteiten en andere onderzoekscentra.