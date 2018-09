'Rijksuniversiteit Groningen stak ruim 1,5 miljoen euro publiek geld in Chinese zustercampus'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft tegen de afspraken met de minister van onderwijs in publiek geld gebruikt voor de mislukte campus in China. Dat stelt universiteitsraadslid Jasper Been. Volgens hem heeft de universiteit met hulp van financiële trucs zeker anderhalf miljoen euro in het project gestoken die eigenlijk was bedoeld voor onderwijs en onderzoek. Been baseert zich op een reeks interne documenten van de universiteit en de onderwijsinspectie die hij gisteren openbaar maakte.

Door de opgeduikelde informatie is het debat over het China-avontuur, dat de Groningse universiteit zeker 2,8 miljoen euro kostte, onverwacht weer opgelaaid. In januari blies de universiteit het plan af om in de Chinese stad Yantai een nevenvestiging te openen, toen de kosten al bijna drie keer zo hoog waren uitgepakt als begroot. De universiteitsraad vond de financiële onderbouwing krakkemikkig. Ook werd gevreesd voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Groningse filiaal in de communistische dictatuur.

"Het werd steeds gekker", zegt Been over de papieren die hij in handen kreeg na diverse verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. De externe accountant van de universiteit en de onderwijsinspectie plaatsten in vertrouwelijke documenten vraagtekens bij de financiering van het project in China. Via een financiële constructie 'herclassificeerde' de universiteit in de jaarrekening van 2015 zo'n 450.000 euro aan publiek geld uit drie voorgaande jaarrekeningen als privaat geld, eigen geld van de universiteit.

Ingewikkelde materie "Dit is laveren tussen de klippen door", merkte een ambtenaar van de onderwijsinspectie op in een briefwisseling met de universiteit. "Als gelden eenmaal zijn geclassificeerd als publiek, dan kunnen ze een tijdje later niet worden overgeboekt en van kleur verschieten naar privaat." Ook verkocht de RUG een dochterbedrijf aan zichzelf. De opbrengst daarvan, 1 miljoen euro, valt ook aan te merken als publiek geld, stelt Been. Uit de financiële overzichten is moeilijk op te maken welk deel van het geldverslindende project precies uit publiek geld zou zijn betaald en welk deel uit privaat geld. "Het is heel ingewikkelde materie. Mij gaat het erom dat het openbaar wordt", zegt Been. "Het is aan de politiek om hier een oordeel over te vellen." Minister Van Engelshoven (hoger onderwijs) moet de documenten nog bestuderen en wil nog niet inhoudelijk reageren. "Vooraf waren de regels helder: geen publiek geld naar dit project. Als blijkt dat dit toch is gebeurd, dan moet de RUG dat terugbetalen", laat haar woordvoerder weten.

Binnen geldende richtlijnen Tweede Kamerleden zijn kritisch over de gang van zaken in Groningen. "Er moeten afspraken komen dat dit soort praktijken niet kunnen. Universiteiten moeten onderzoek doen en onderwijs geven. Daar passen buitenlandse avonturen en dubieuze financiële constructies niet bij", zegt SP-kamerlid Frank Futselaar. "Het plan getuigde al van megalomanie, het was al slecht, nu begint het ook nog te stinken", zegt D66-kamerlid Paul van Meenen, die zich in het verleden ook kritisch uitliet over het project. "Bij financieel wanbeheer moet de minister ingrijpen". De universiteit ontkent de beschuldigingen. Een woordvoerder laat weten dat de instelling 'binnen geldende richtlijnen' handelde. Ook beroept de universiteit zich op een zogeheten ambtsbericht van de onderwijsinspectie. De inspecteurs constateerden uiteindelijk in 2017 dat er toch geen publiek geld werd uitgegeven aan de campus in Azië. De onderwijsinspectie zegt nog steeds achter deze conclusie te staan.