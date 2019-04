Reuzekaken in Kenia blijken van een reuzeleeuw

Simbakubwa kreeg zijn naam van de Amerikaanse onderzoekers die zijn resten - althans delen van zijn kaken - vonden in Kenya, en die tot de conclusie kwamen dat het hier om een nog onbekende soort ging. Simbakubwa betekent grote leeuw, de toevoeging kutokaafrika betekent uit Afrika.

De onderzoekers, Matthew Borths en Nancy Stevens, konden uit de kaakdelen die ze vonden de lichaamsgrootte afleiden van het roofdier. Simbakubwa was groot en sterk genoeg om een olifant of nijlpaard te doden. Er zijn grotere dieren in Afrika, maar dat zijn herbivoren; de hedendaagse grote vleeseters zijn een stuk kleiner dan deze gigant.

Succesvoller Simbakubwa behoorde tot een orde van zoogdieren, de Creodonta, die de ruimte kregen toen de dinosauriërs waren uitgestorven, 65 miljoen jaar geleden. Een orde die inmiddels helemaal is uitgestorven. De Carnivora, waartoe moderne vleeseters als de leeuw en de tijger behoren, bleken succesvoller. De vondst van Simbakubwa kan volgens de onderzoekers meer vertellen over de verspreiding van die uitgestorven orde. Leden daarvan hebben niet alleen in Afrika rondgelopen, maar ook in Azië en Europa.

