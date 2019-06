‘Reanimatie Rambo’ krijgt levenslang voor het vermoorden van 85 patiënten - maar het kunnen er wel 300 zijn

Een ex-verpleger heeft van een rechtbank in Noordwest-Duitsland levenslang gekregen voor het vermoorden van 85 patiënten. Verpleger Niels Högel injecteerde patiënten met dodelijke medicijnen, die onder meer hartritmestoornissen veroorzaakten, omdat hij genoot van het heldhaftige gevoel als hij hun met reanimatie redde. Zijn collega’s noemden Högel ‘Reanimatie Rambo’. Maar veel patiënten overleefden het niet. Het zeven maanden durende strafproces was de grootste seriemoordzaak in het naoorlogse Duitsland.

Lees verder na de advertentie

“Uw misdaden zijn onmogelijk te begrijpen”, aldus rechtbankvoorzitter Sebastian Bührmann tegen Högel. “De menselijke geest heeft moeite de omvang van deze misdrijven te bevatten.”

Nabestaanden van andere vermoedelijke slachtoffers drongen aan op onderzoek naar meer sterfgevallen

Högel pleegde zijn misdaden van 2000 tot 2005 in twee ziekenhuizen in de steden Delmenhorst en Oldenburg. Aan de moorden kwam een eind toen hij werd betrapt op het toedienen van niet-voorgeschreven medicijnen aan een patiënt. Högel kreeg daarvoor in 2008 al zeven jaar cel wegens poging tot moord, maar nabestaanden van andere vermoedelijke slachtoffers drongen aan op onderzoek naar meer sterfgevallen.

In 2015 kreeg de ex-verpleger in een tweede rechtszaak levenslang voor twee moorden en twee pogingen tot moord. En gedurende dat tweede proces bekende Högel tegenover een psychiater dat hij tot dertig patiënten had vermoord, waarop de politie het onderzoek nog verder uitbreidde.

300 mensen De politie vermoedt dat de oud-verpleger in totaal zo’n 300 mensen heeft vermoord. Maar door de crematie van slachtoffers is potentieel bewijs verloren gegaan. Volgens rechtbankvoorzitter Bührmann blijkt uit psychiatrisch onderzoek dat Högel een narcist is die zichzelf graag als held ziet. “U had geen empathie”, aldus Bührman. “U ontmenselijkte degenen van wie u de dood veroorzaakte.”