‘Protesteren tegen windmolens is oké, het bedreigen van mensen? Nee.’

De grote hopen zand en gele bouwmachines in de verte voorspellen volgens Paul Siepel weinig goeds. Nu nog wordt er gewerkt maar als hij straks in juli de gordijnen van zijn slaapkamer opentrekt kijkt hij uit op de malende wieken van een windturbine. Niet zomaar een molen, maar een stalen kolos met een tiphoogte van maximaal 210,5 meter. De nuchtere Drent staart gelaten over de uitgestrekte akkers achter zijn woonboerderij. “Het is straks gedaan met de rust, jongen.”

Lees verder na de advertentie

Rustig is het inderdaad in Nieuw-Buinen, de woonplaats van de 69-jarige Drent. Stilte voor de storm, zo lijkt het wel. Het veendorpje, niet veel meer dan een lange rij woningen parallel aan de straten Zuiderdiep en Noorderdiep, is op het oog uitgestorven. Hier en daar hangt een vergeeld spandoek waarmee bewoners duidelijk maken dat windmolens er niet welkom zijn. Een landbouwcombinatie hobbelt over de weg, een stofwolk achterlatend. In de lucht hangt de geur van koeienpoep, boeren bemesten hun grond.

Iedereen keurt de bedreigingen af Paul Siepel

Windmolenextremisme Het weiland achter de woning van Siepel blijft een laag mest bespaard. De graafmachines doen het zware werk bij de aanleg van de fundering van de eerste van 45 windmolens die in het noordelijke deel van de Drentse veenkoloniën worden neergezet. Veertien stuks komen in twee rijen op de strook land achter het huis van Siepel en zijn buren te staan. De andere molens verrijzen vanaf volgend jaar naast de plaatsjes Tweede Exloërmond, Drouwenermond en Gasselternijveen. De windmolens zijn er weliswaar nog niet, toch behoren ze tot de bekendste van het land. De oorzaak: jarenlange hevige protesten, door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vorig jaar aangeduid als windmolenextremisme. Vernielingen, verspreiden van nazi-pamfletten met daarop Drentse bestuurders, dumpen van asbest en serieuze bedreigingen aan het adres van onder anderen ondernemers. Twee bedrijven zagen na dreigementen af van de werkzaamheden voor de geplande windparken. Deze week ontving hoofdaannemer A. Hak uit het Gelderse Tricht een dreigbrief met de strekking: stop uw werkzaamheden of u kunt repercussies verwachten. Afzender: ‘Gronings en Drents verzet’. Paul Siepel schudt zijn hoofd. Van de week had hij nog mannencafé in het dorpshuis op de hoek. “Iedereen keurt dit af”, zegt hij. “Als je op straat in een geel hesje gaat protesteren of een doek aan een bouwkraan hangt, oké. Het bedreigen van mensen, van levens? Nee.” © Trouw Een van de bedrijven die zich heeft teruggetrokken is Avitec uit Nieuw-Buinen, gevestigd op een steenworp afstand van de woonboerderij van Siepel. “Mensen die nota bene hier uit de buurt komen zijn de dupe van die lui”, zegt Siepel. “De directeur, Ben Timmermans, doet veel hier in het dorp. Dat is een fijne kerel.” We krijgen windmolens in onze tuin, maar de plaatselijke voet­bal­ver­e­ni­ging kan geen zonnepanelen installeren Siert van der Laan

Gedoe Siert van der Laan denkt daar net zo over. De pas afgetreden voorzitter van de voetbalvereniging Nieuw-Buinen, gelegen aan het noordelijke uiteinde van het Zuiderdiep, steekt de loftrompet over het bedrijf. “Avitec is een belangrijke sponsor van onze club. En het bedrijf hielp onder meer bij de aanleg van onze gloednieuwe ijsbaan, die vorig jaar is geopend.” Van der Laan heeft geen goed woord over voor de bedreigingen. “De windmolens zorgen voor veel gedoe, maar een deel van het werk kwam tenminste nog in handen van mensen hier uit de buurt,” zegt hij. Nijdig: “Nu moet er een aannemer van buitenaf aangetrokken worden.” Begin dit jaar kwam VV Nieuw-Buinen in het nieuws. De vereniging wilde 246 zonnepanelen op het dak van de clubgebouwen plaatsen, de subsidie was al toegezegd. Maar de verduurzaming moest worden afgeblazen vanwege een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Een van de oorzaken: de nieuwe windmolens. “Dan breekt je klomp”, zegt Van der Laan. “Zo verlies je het laatste beetje draagvlak hier. We moeten van het gas af, krijgen windmolens in onze tuin, maar de plaatselijke voetbalvereniging kan geen zonnepanelen installeren. Wij zijn grootverbruiker, met onze douches en veldverlichting, we willen groen maar kunnen niet. Leg dat de mensen maar uit.” Van der Laan voert nog wel gesprekken met netbeheerder Enexis en de gemeente. De volgende afspraak is komende donderdag. “Wij willen nog steeds die zonnepanelen op ons dak.” ’s Avonds dan branden de rode lampjes op de molens en steken ze af tegen de horizon Paul Siepel

Toeristen Bij de komst van de windmolens hebben de heren uit Nieuw-Buinen zich al neergelegd. Zorgen zijn er nog over de gevolgen van de molens, zoals geluidsoverlast en slagschaduw. In buurgemeente Aa en Hunze hebben diverse dorpsraden en actievoerders zich al verenigd in een omgevingsadviesraad, om een blok te vormen in het gesprek met de windboeren. Bijvoorbeeld om af te spreken wanneer molens stilgezet worden als ze schaduw veroorzaken. De gesprekken gaan ook over financiële compensatie voor buurtbewoners. De verwachting is dat in de gemeente Borger-Odoorn, waar Nieuw-Buinen in valt, er ook zo’n raad komt. Desondanks blijft Paul Siepel tegen de komst van de windmolens. Zijn grote woonboerderij, een verbouwde schuur uit de negentiende eeuw, dient voor een groot gedeelte als winkel vol antiek en curiosa, met achterin een klein woonverblijf. Buiten tegen de muur steekt een rode Engelse telefooncel fel af, in de tuin staat een bord: Snuffelschuur. “Ik moet het voornamelijk hebben van toeristen, mensen komen snuffelen als het een dag wat minder weer is. Maar komen zij nog naar het Drentse land als het hier vol staat met windmolens?” Siepel wijst vanuit de tuin naar het Oosten. Na wat turen verschijnen windturbines in Duitsland, hemelsbreed zo’n twintig kilometer verderop - aan de horizon. “Nu zie je ze gelukkig niet goed”, zegt Siepel. “Maar ’s avonds dan branden de rode lampjes op de molens en steken ze af tegen de horizon.”Dan verschijnt er toch een grijns op het gezicht van de Drent. “Als die lampjes branden dan werken de meisjes, zeggen we hier.”

Lees ook:

Rechte lijnen door de horizon Hoe windmolens van 200 meter het sociale weefsel van de Veenkoloniën aan flarden scheuren. Bekijk het scrollverhaal.