Politie arresteert man en vrouw vanwege drones bij vliegveld Gatwick

De verdachten zijn vrijdagavond in de omgeving van de luchthaven gearresteerd, meldt de BBC. De identiteit van de twee verdachten en waarvan ze verdacht worden, is niet bekendgemaakt.

Lees verder na de advertentie

De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en roept omwonenden en passagiers op om waakzaam te zijn en onmiddellijk contact op te nemen als ze informatie hebben met betrekking tot de drones.

De aanwezigheid van de onbemande vliegtuigjes dwong de luchthaven het vliegverkeer sinds woensdag stil te leggen. Telkens als de luchtverkeersleiding dacht dat de situatie veilig was en de start- en landingsbaan vrij wilde geven, verschenen ze weer.

Volgens vliegvelddirecteur Chris Woodroofe ging het om zwaardere, industriële modellen drones, en was het de eerste keer dat een vliegveld op deze schaal bewust doelwit was.

Leger Het leger schoot uiteindelijk te hulp met gespecialiseerde apparatuur. Daardoor was vrijdag korte tijd vliegverkeer mogelijk. Maar al gauw werd opnieuw een drone gesignaleerd in de buurt van het vliegveld, waardoor vliegtuigen nog een tijd niet kon landen of opstijgen. Het leidde tot chaotische toestanden op de tweede luchthaven van Groot-Brittannië. Meer dan honderdduizend passagiers liepen vertraging of verhindering op; met de kerstdagen voor de deur is het één van de drukste weken van het jaar, voor het even buiten Londen gelegen Gatwick. Het vliegveld laat inmiddels weten dat de start- en landingsbaan weer open zijn. “We proberen een volledig schema te draaien op zaterdag 22 december”, aldus de luchthaven op zijn website. Passagiers moeten wel nog rekening houden met uitval en vertragingen en geadviseerd wordt om de actuele vluchtgegevens in de gaten te houden.

5 jaar gevangenisstraf Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie liet eerder op vrijdag weten dat meerdere personen in beeld zijn gekomen tijdens het onderzoek. Wie in Groot-Brittannië een drone laat vliegen dichter dan één kilometer bij een vliegveld, riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar. Premier Theresa May liet eerder weten dat de regering maatregelen onderzoekt om verstoringen bij vliegvelden in de toekomst te voorkomen. Ook heeft ze haar medeleven uitgesproken voor alle reizigers die hun kerstplannen in het water zien vallen door de chaos.

Lees ook:

Wat kunnen vliegvelden doen tegen drones? Drones rond vliegveld Gatwick zorgden voor dagenlange vertragingen. Hoe valt dergelijke sabotage in de toekomst te voorkomen?