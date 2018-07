'Politici bemoeien zich te veel met justitiële beslissingen'

Volgens haar hebben rechters gelijk met hun klachten over Kamerleden die voorop staan om commentaar te leveren op hun beslissingen. Waar vroeger het credo 'geen commentaar' gold zo lang een zaak onder de rechter was, klinkt nu – ook uit het kabinet – regelmatig kritiek.

Lees verder na de advertentie

De Lange spreekt vanmiddag op een bijeenkomst van de Hoge Raad over de scheiding der machten. Die zogeheten trias is danig in ‘onbalans’, aldus De Lange.

Vorige week bekritiseerden Kamerleden openlijk de beslissing van het openbaar ministerie om de omstreden salafistische imam Fawaz Jneid niet te vervolgen voor zijn uitspraken. PVV en FvD wilden dat het kabinet het OM zou opdragen Fneid alsnog te vervolgen, SGP en VVD hielden het bij een opdracht aan minister Ferdinand Grapperhaus (justitie) om met de aanklager hierover te overleggen.

“Het is natuurlijk uitstekend als de politiek debatteert over fundamentalisme of wetgeving bedenkt over financiering van de moskee vanuit het buitenland. Maar over een individuele beslissing heeft de Kamer niets te zeggen. Ze hebben niet alle informatie, die de rechter wel heeft. Op die basis kun je ook niet de wetgeving maken waartoe vaak wordt opgeroepen.”

Volkert van der G. De Lange noemt ook het verzet in de Kamer tegen het rechterlijk besluit om Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, niet langer een meldingsplicht op te leggen, of de meningen over de eerdere straf van Michael P., die nu terechtstaat op verdenking van het doden van Anne Faber. Toenmalig minister Ard van der Steur zei over ‘politiemol’ Mark M., nog voordat deze voor de rechter kwam, dat hij een zeer hoge straf moest hebben. Bij de veroordeling dit jaar van M. hekelden de rechters deze bemoeienis. In justitiekringen wordt gevreesd dat dergelijke uitspraken het vertrouwen in de rechtsstaat aantasten – als de minister de hoogst mogelijke straf heeft geëist valt een uitspraak snel tegen. Volgens De Lange is het vertrouwen in de rechter de laatste jaren nog niet gedaald. “Maar ook de noodzaak voor de politiek om zich op het algemeen belang te concentreren lijkt mij een reden om geen uitspraken te doen over individuele beslissingen.” Ook tussen Kamer en kabinet gaat de machtenscheiding niet zoals gewenst, zegt De Lange. De oppositie is vooral gericht op controle van het kabinet terwijl de coalitiefracties innig samenwerken met de ministersploeg. Van de eigen wetgevende bevoegdheid van de Kamer komt dan ook weinig terecht. Op een internationale vergelijking van democratieën bleek Nederland vorig jaar te zijn gedaald.

Lees ook:

In de strijd tegen haatzaaien zijn alleen muizenstapjes te verwachten Aan de bak, zegt de Tweede Kamer tegen justitieminister Grapperhaus. Maar zijn bewegingsruimte is summier.