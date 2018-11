‘PGB-Sinterklaas’ moet de cel in

Ze heeft met een dergelijke grote fraude ‘het fundament van het pgb-systeem’ aangetast en misbruik gemaakt van ‘een kwetsbare en hulpbehoevende groep in de samenleving’.

Die uitspraak maandagmiddag van de rechtbank in Zwolle is een opsteker voor het Openbaar Ministerie, dat eerder dit jaar nog een grote pgb-fraudezaak verloor.

Margriet R. uit Paterswolde, moeder van twee gehandicapte zoons die ze verzorgde met hulp van een pgb, was secretaris van de stichting Buitenbeentje. Die leverde tot 2014 zorg aan een grote groep verstandelijk gehandicapten. In 2014 deed justitie, gewaarschuwd door oud-medewerkers en de zorgverzekeraar, een inval bij de stichting.

Volgens de officier van justitie bleek dat in 2011 en 2012 zorggeld onder meer was uitgegeven aan ‘computers, fietsen, wasdrogers, musicalkaartjes en familievakanties voor cliënten bij onder meer Center Parcs. Het OM concludeerde: “Betaald uit het persoonsgebonden budget speelde de stichting voor Sinterklaas”.

Advocaat Evert Kuiters had namens het echtpaar aangevoerd dat er wel zorg was geleverd en dat de goederen op een andere manier waren betaald. Volgens hem kwam het OM mede aan bewijs door druk te zetten op de oud-cliënten, die verklaringen moesten ondertekenen die ze zelf niet begrepen. De vrouw had er ook op gewezen dat ze niet persoonlijk had geprofiteerd van het zorggeld.

De rechter ziet onvoldoende bewijs voor een veroordeling van de man. Hij was voorzitter van de stichting maar zijn vrouw deed het werk. Omdat het stel in gemeenschap van goederen is getrouwd, is hij wel mede aansprakelijk voor de 8,5 ton die terugbetaald moet worden.

Het Openbaar Ministerie had geëist dat de vrouwelijke verdachte achttien maanden de cel in zou gaan en haar man tien maanden. De straf voor Margriet R. valt lager uit omdat ze vier jaar heeft moeten wachten op haar proces, twee keer zo lang als de rechter acceptabel vindt. Ze is door alle media-aandacht ook al gestraft en haar gezondheid is broos.

De vrouw moet de 8,5 ton die verkeerd is uitgekeerd, terugbetalen. Bovenop de drie maanden celstraf krijgt ze negen maanden voorwaardelijk en ze mag vijf jaar lang niet werken in de zorg. Ze mag wel met hulp van een pgb zorg blijven leveren voor haar zoons.

De rechter acht nu bewezen dat een groot deel van het geld dat de stichting kreeg uitgekeerd uit haar persoonsgebonden budgetten (pgb's) inderdaad niet is besteed aan zorg. Omdat ze declaraties bewust verkeerd invulde, wordt de vrouw veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Goederen betalen met op deze manier verkregen geld, levert daarbovenop nog witwassen op.

Twentse bestuurders wel vrijuit

In juli kreeg het OM nog nul op het rekest toen het bestuurders van een zorginstelling in Almelo en Katwijk tot dertig maanden de cel in wilde krijgen vanwege pgb-fraude voor een bedrag van vier miljoen. De rechter beaamde dat deze bestuurders verkeerd hadden gedeclareerd. Maar anders dan het OM, dat er onder meer oplichting en witwassen in had gezien, vond de rechtbank dat er sprake was van een ‘gedoogconstructie’ die een paar jaar geleden niet ongewoon was in de zorg. Bovendien hadden de verdachten niet zelf geld opgestreken.

Het Openbaar Ministerie, dat ook nog een standje kreeg van de rechter omdat het ontlastend bewijs buiten het dossier had gelaten, is in deze zaak inmiddels in hoger beroep gegaan.