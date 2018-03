'Overheid zoekt wel Nederlandse IS'ers op in Syrië'

Eén van die ouders, Houssein, staat centraal in een documentaire, die morgen op de Nederlandse publieke omroep wordt uitgezonden. In de documentaire gaat hij op zoek naar zijn dochter, die afreisde naar Syrië om haar man te volgen. In Syrië kreeg zij twee kinderen. Hij vindt de drie uiteindelijk ook. Houssein pleit er al langer voor dat de Nederlandse overheid kinderen terughaalt naar Nederland. Zij zijn immers het slachtoffer van verkeerde beslissingen van hun ouders.

De dochter van Houssein vertelt hem dat zij is opgezocht door Nederlanders. Zij noemt de Nederlandse inlichtingendienst AIVD. In De Volkskrant wordt een andere, anoniem bron opgevoerd, die hetzelfde verhaal vertelt, maar in plaats van de AIVD noemt die bron de MIVD, de militaire inlichtingendienst.

Zelf melden

Volgens Grapperhaus is er echter niets in het Nederlandse beleid veranderd. Voor het NOS-Journaal stelde Grapperhaus dit weekeinde dat het beleid is en blijft dat de Nederlandse overheid niet zelf contact zoekt met Nederlanders in conflictgebieden en dus zeker niet in Syrië. Mensen die eventueel terug willen naar Nederland moeten zich zelf melden. Meestal is dat echter onmogelijk, omdat zij gevangenen zijn van groepen die IS verdreven.

De bewindsman kwam niet tot een harde ontkenning van de berichten van Houssein. Hij hield het er uiteindelijk op dat in ieder geval hij niets wist van pogingen om in contact te komen met Nederlanders in Syrië. Daarmee liet Grapperhaus de mogelijkheid open dat collega's van hem in het kabinet er wel van weten. De inlichtingendiensten vallen onder de minister van binnenlandse zaken en (de militaire inlichtingendienst) defensie.