'Overbelaste' handbalsters verliezen voor recordaantal toeschouwers

Met nog zeventien seconden op de klok vraagt Helle Thomsen een time-out aan. De Deense bondscoach van de Nederlandse handbalsters wijst Lois Abbingh aan als de schutter die in de laatste tellen de gelijkmaker moet maken tegen Hongarije. Het plan lijkt te slagen. De klok staat op 29.54 als Abbingh de bal via de onderkant van de lat raak gooit. De Franse arbiters hebben echter aan de cirkel een fout gezien van Danick Snelder en keuren het doelpunt af. Nederland verliest met 22-23.

Het is een ongelukkige, of beter gezegd domme actie van Snelder. Voor het oog van de Franse scheidsrechter Julie Bonaventura trekt de aanvoerder van Oranje opzichtig aan de linkerarm van Noemi Hafra, haar ploeggenote bij het Hongaarse Ferencvaros. Ze verdedigt zich later door te stellen dat er altijd wel geduwd en getrokken wordt rond de cirkel. Dat is absoluut waar, maar op dit moment had ze beter moeten weten.

Niet de eerste keer Het is niet de eerste keer dat Nederland er in de slotfase van een belangrijke wedstrijd niet in slaagt de gelijkmaker op het scorebord te zetten. In de halve finale van de Olympische Spelen in Rio knalt Abbingh acht seconden voor tijd de bal op de paal, waardoor Frankrijk met een 24-23 zege naar de eindstrijd gaat. Vijf maanden later, in de finale van het EK in Zweden tegen Noorwegen, krijgt Nederland vlak voor het eindsignaal een vrije bal. Snelder wil Nycke Groot aanspelen, die in een alles-of-nietspoging de gelijkmaker moet forceren. Het gaat mis. Snelder laat de bal uit de vingers glippen en die landt op de voet van Groot. Kans verkeken. Noorwegen wint met 30-29. Het spel van Nederland in het tweeluik met Hongarije, een handbalbolwerk van weleer, oogde niet hoopgevend De eerste nederlaag van gisteren in de kwalificatiereeks voor het EK van eind dit jaar in Frankrijk blijft waarschijnlijk zonder gevolgen. Nederland, dat afgelopen donderdag in Györ moeizaam won van Hongarije (18-19), wachten nog wedstrijden tegen Wit-Rusland (uit) en Kosovo (thuis), twee landen die vorig jaar met grote cijfers werden verslagen. Maar het spel van Nederland in het tweeluik met Hongarije, een handbalbolwerk van weleer, oogde niet hoopgevend. Voor 6000 toeschouwers in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven - nooit eerder kwamen er zoveel mensen naar een handbalwedstrijd in Nederland - speelde de ploeg van Thomsen stroef en slordig. Illustratief was in de tweede helft een pass van Laura van der Heijden naar de rechterhoek, terwijl Angela Malestein haar post al had verlaten. Ook miste Oranje te veel kansen om aanspraak te kunnen maken op de zege.

Werk aan de winkel "Deze wedstrijden hebben geleerd dat we nog steeds aan heel veel dingen kunnen en moeten werken", zei Groot. De geroutineerde spelverdeelster weet de tamheid in de ploeg aan het zware programma van de meeste internationals. Groot en Yvette Broch spelen voor Györ in de zware Hongaarse competitie, net als Snelder en Van der Heijden, die onder contract staan bij Ferencvaros. Ook zijn zij nog actief in de Champions League. We moeten in de zomermaanden onze rust pakken en iedereen moet bij zichzelf te rade gaan waar er nog meters zijn te maken Nycke Groot Het handbal van gisteren verdiende geen schoonheidsprijs en het niveau was niet hoog. "Je komt dan op wilskracht nog heel ver, maar het was gewoon niet goed genoeg", erkende Groot, die zesmaal scoorde, tweemaal minder dan topscorer Abbingh. "Iedereen zit tegen overbelasting aan. We moeten in de zomermaanden onze rust pakken en iedereen moet bij zichzelf te rade gaan waar er nog meters zijn te maken." Nederland liet het vooral in de afwerking liggen. Er werden voldoende kansen gecreëerd, maar de 1.98 meter lange Hongaarse doelvrouw Nikoletta Kiss was een hinderlijke sta-in-de-weg. Ze keerde ondermeer drie van de vier strafworpen van Nederland. En ze bleek goed oog te hebben op de acties van de cirkelloopsters Snelder en Broch, haar ploeggenote bij Györ. Snelder scoorde niet, Broch eenmaal.