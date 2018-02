'Oudste zoon Fidel Castro berooft zichzelf van het leven'

De 68-jarige Castro Junior, die ook bekend stond als 'Fidelito', omdat hij zo veel op zijn vader leek, is de enige zoon uit het eerste huwelijk van de voormalig Cubaanse leider en diens eerste vrouw Mirtha Díaz-Balart. Hij diende als wetenschappelijk adviseur van de regering en was vice-voorzitter van de Cubaanse Academie van Wetenschappen.

Castro Díaz-Balart werd in de maanden voor zijn dood behandeld voor zware depressies. In eerste instantie was hij opgenomen, maar hij werd de afgelopen maanden buiten het ziekenhuis behandeld. Dat meldt Cubadebate, een Cubaanse nieuwssite. Hoe hij zich van het leven beroofde, is niet bekendgemaakt.

Fidel Castro was van 1959 tot 2006 leider van Cuba. Daarna nam zijn broer Raúl Castro de leiding over. Fidel Castro overleed op 25 november 2016 op negentigjarige leeftijd.