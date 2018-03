'Openhartige' ontmoeting tussen Kim Jong-un en Zuid-Koreaanse delegatie

Kim en de delegatieleden spraken volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA onder meer over het 'verminderen van de militaire spanningen op het Koreaanse schiereiland'. Ook zou de dictator kennis hebben genomen van 'de intentie van president Moon Jae-in' een top te organiseren.

Daarop zou een 'bevredigende overeenkomst' zijn gesloten na een 'openhartig gesprek', aldus KCNA. De Zuid-Koreanen noemden het gesprek op hun beurt 'niet teleurstellend'. Het communistische noorden en het pro-westerse zuiden zijn sinds 1950 in oorlog. Sinds 1953 is er een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden en de spanning loopt vaak op.

De dictator organiseerde ook een diner voor de speciale gezanten, zei een woordvoerder van het Blauwe Huis, het kantoor van de Zuid-Koreaanse president. De tienkoppige delegatie arriveerde maandag per vliegtuig in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

Ze hopen de geesten rijp te kunnen maken voor overleg tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Meteen na het tweedaagse bezoek aan Noord-Korea zal de delegatie naar de Verenigde Staten afreizen. In Washington doen ze verslag van de ontmoeting in Pyongyang. Zuid-Korea hoopt dat het bezoek bijdraagt aan gesprekken tussen Noord-Korea en de VS. Washington staat sceptisch tegenover toenadering, het land vreest dat Noord-Korea vooral uit is op het terugtrekken van de zware sancties die zijn opgelegd, terwijl het nucleaire wapenarsenaal van Kim intact blijft.

Het Amerikaanse ministerie van defensie liet gisteren weten dat het 'voorzichtig optimistisch' is over de Koreaanse gesprekken. "Natuurlijk moedigen we de dialoog aan", aldus een woordvoerder van het Pentagon. Maar hij beklemtoonde ook dat de VS 'schouder aan schouder' staan met Zuid-Korea als het aankomt op de militaire verdediging van dat land.

De Zuid-Koreanen hebben ook laten weten dat gezamenlijke militaire oefeningen met de VS en Japan gewoon door zullen gaan. Noord-Korea ziet die exercities als een bedreiging van zijn veiligheid.

