'Opdracht volbracht', stelt Trump over Syrië, maar zijn aanhang is verdeeld

De Democratische fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, veroordeelde de aanval op drie doelen in Syrië niet, maar vond dat ‘geen vervanging voor een heldere, allesomvattende strategie’. Senator Tim Kaine, in 2016 nog de kandidaat-vice-president van de Democraten, zei juist: “De beslissing van president Trump om luchtaanvallen te bevelen zonder toestemming van het Congres is illegaal.”

Daar was de Republikeinse afgevaardigde Justin Amash het mee eens. Ook hij verwees naar het grondwettelijke recht van het Congres om te beslissen over oorlogsverklaringen. Maar de leider van zijn partij in de Senaat, Mitch McConnell, prees de operatie als ‘robuust’ en ‘weloverwogen’.

Mission accomplished

Opvallend was ook de verdeeldheid onder bloggers en columnisten die Trump normaal gesproken door dik en dun steunen. Alex Jones, de drijvende kracht achter de rechtse website Infowars, hield een emotioneel betoog waarin hij zijn gevoel over Trumps besluit om de VS toch weer te verwikkelen in een buitenlands conflict vergeleek met het stuklopen van een relatie. Een andere aanhanger van Trump, Mike Cernovich, verzuchtte op Twitter: “In ieder geval zal ik me niet zo rot voelen wanneer ze hem afzetten”. Maar later wiste hij die tweet weer, na kritiek van Trump-aanhangers die er nog vertrouwen in hebben.

Trump zelf twitterde zaterdag: Mission accomplished, opdracht volbracht. Geladen woorden, want in 2003 waren ze te lezen op een spandoek achter zijn voorganger George W. Bush toen die vanaf een vliegdekschip verklaarde dat de oorlog in Irak gewonnen was. In werkelijkheid stonden de VS toen nog aan het begin van een rampzalige periode van bezetting en poging tot wederopbouw van Irak. Trump wees die vergelijking gisteren van de hand. “Het is zo’n geweldige militaire uitdrukking, die moet weer terugkomen. Vaak gebruiken!”

Lees ook: Hoe doeltreffend waren de luchtaanvallen op Syrië?