‘Opa’ Douwe de Vries op zijn 36e Nederlands kampioen allround

Het was voor De Vries een beloning voor een tot nu toe voor hem uitstekend seizoen, waarin het weliswaar elke keer ‘net-niet’ was. Zijn NK afstanden ging net mis, waardoor hij de wereldkampioenschappen afstanden misliep.

Vorig jaar ging ook niet goed: hij miste de Olympische Spelen. Even dacht hij aan stoppen, maar toch ging hij door. Dit weekend volgde een kleine revanche: De Vries won drie van de vier afstanden, drie keer met een persoonlijk record. Marcel Bosker werd tweede, Chris Huizinga derde.

Dat De Vries won, vond hij zelf niet zo vanzelfsprekend. Concurrent Marcel Bosker reed toch ook goede tijden? Maar natuurlijk wist hij ook best dat de twee betere klassementsschaatsers van het moment er niet bij waren: Patrick Roest en Sven Kramer namen vrijaf.

NK gedevalueerd

Net als vorig jaar, toen vanwege de Olympische Spelen op één na alle olympiërs hadden afgebeld, waren de Nederlandse kampioenschappen gedevalueerd. Het opende de deur voor andere namen als kampioen. De Vries dus, maar ook Carlijn Achtereekte bij het vrouwentoernooi, en Jutta Leerdam (pas 20) en Hein Otterspeer op de sprint.

Dit jaar was de afzeggolf het gevolg van de drukke agenda, met onder meer een WK afstanden in Inzell over twee weken. Naast Kramer en Roest behoorden ook Antoinette de Jong, Ireen Wüst en in het sprinttoernooi Kai Verbij, Ronald Mulder, Thomas Krol en Kjeld Nuis tot de namen die er dit weekend in Thialf niet waren. Althans, niet op het ijs. Roest keek een deel van het toernooi lekker op zijn eigen bank televisie voordat hij naar het stadion toog en vanaf de tribune toekeek. Nuis filmde hoe zijn zoontje een klein hardloopwedstrijdje deed tegen De Jong in de warming-upruimte van Thialf.

Een tweedaagse met vier afstanden hakt er zeker bij een snelle man in

Vraag het Verbij, en hij kon goed uitleggen waarom hij dit toernooi liet schieten. Dat vertelde hij in Collalbo al, waar hij Europees kampioen werd. Een tweedaagse met vier afstanden hakt er zeker bij een snelle man in. “Wij sprinters zijn gemaakt om helemaal aan gort te gaan op één afstand. Wij gaan tot het gaatje, de tank is snel leeg. Dat doet wel wat met je. Het slaat op je longen, is meer dan spierpijn. Ik had ook hoofdpijn. Dan is een NK ook weer een wedstrijd waar van alles in kan gebeuren.”