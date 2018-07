Op stap met de 'stroommanager' die zorgt dat passagiers op Schiphol hun weg vinden

Ruim 217.000 passagiers lopen op een dag als vandaag op Schiphol rond en toch is Danny van der Wel, 'stroommanager' op Schiphol, niet zenuwachtig. "Natuurlijk zijn er lange rijen voor de incheckbalies", zegt hij, terwijl hij door vertrekhal 2 loopt. "Maar dat heb je nu eenmaal op een drukke dag in de vakantieperiode. Het belangrijkste is dat alles goed doorstroomt, dat mensen elkaar niet in de weg zitten."

Als een spin in het web Waar hij zich wel zorgen over maakt? Over de stakingsdreiging bij de beveiligers. Het zou zo maar kunnen dat zij vandaag of morgen een half uur lang het werk neerleggen. "Dat klinkt voor buitenstaanders niet heel lang, maar je moet bedenken dat de passagiers zich dan voor de security check gaan ophopen. Als het te druk wordt, moeten we de incheckbalies sluiten, met als gevolg een overvolle vertrekhal." Het belangrijkste is dat alles goed doorstroomt, dat mensen elkaar niet in de weg zitten Danny van der Wel, stroommanager Schiphol Van der Wel is als stroommanager een spin in het web. Hij overlegt met de douane, de Koninklijke Marechaussee en de beveiliging over de bezetting van die dag en eventuele bijzonderheden. Van andere managers van Schiphol krijgt hij te horen hoe de dag waarschijnlijk zal verlopen. Ook heeft hij contact met het team vloermanagers dat ingrijpt als passagiers elkaar in de weg gaan zitten. "Ik moet ervoor zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen. Als er toch problemen ontstaan, zoek ik naar oplossingen en bied ik ondersteuning." Maar zelf houdt Van der Wel ook zijn ogen open als hij tussen de passagiers door wandelt. Hij wijst op een grote groep jonge ontwikkelingswerkers van World Servants, die onbedoeld een deel van vertrekhal 2 blokkeert. "Grote groepen kunnen de doorstroming wat bemoeilijken", zegt hij. "Maar het is wel vaak tijdelijk. Als ze straks allemaal hun instapkaart hebben, zijn ze snel verdwenen."

Inzicht in de pieken Een minder tijdelijk probleem is de rij die is ontstaan bij de informatiebalie van Vueling Airlines. De luchtvaartmaatschappij heeft net een vlucht geannuleerd, waardoor alle passagiers omgeboekt moeten worden. "Dan krijg je spontane rijvorming", zegt Van der Wel. Vloermanager Fatih Sahin heeft de situatie al onder controle. Met zijn medewerkers heeft hij hekwerken neer gezet om de rij in een bocht af te buigen, zodat de omboekrij de rijen bij de checkinbalies niet in de weg zit. Van der Wel is zijn dienst om zeven uur begonnen. Eerst kijkt hij naar het aantal passagiers dat de luchthaven die dag aandoet. Vooral inzicht in de pieken zijn daarbij van belang. "We hebben net een piekmoment achter de rug, van de vertrekkende vakantievluchten van Transavia in de vroege ochtend." Tijdens een klein overleg om half acht, blijkt al dat de Marechaussee in de middag minder goed bezet is. Het is reden om een aankomstfilter, een doorgang waar aankomende passagiers Nederland in wandelen, af te sluiten. De passagiers worden omgeleid. De wachttijden in de vertrek- en aankomsthallen houdt Van der Wel via een scherm in zijn kantoor goed in de gaten. "Het is niet zo dat ik meteen schrik als ergens de wachttijd naar 20 minuten schiet in aankomsthal 3", zegt hij.

Stakingen zijn funest De dreigende staking bij de beveiligers is het belangrijkste onderwerp tijdens een groter strategisch overleg later die ochtend, waar ook KLM en de brandweer bij zitten. "Ik vrees dat ze vier uur van tevoren aankondigen dat ze een half uur het werk gaan neerleggen", zegt beveiligingsmanager Matina Barbé. "Dat zou zomaar dit weekend kunnen zijn, omdat het dan moeilijker op te vangen is." Een staking van een half uur is in deze vakantieperiode overduidelijk een nachtmerriescenario. "Je krijgt een enorm sneeuwbaleffect", zegt Richard Hofman, hubmanager van KLM. Barbé vertelt dat een gang naar de rechter om de staking te verbieden wordt overwogen. De brandweer maakt zich ondertussen vooral zorgen over de droogte op de velden rond de start- en landingsbanen. "Het is nu echt brandgevaarlijk", zegt brandweerman Gert van Veldhuizen. "Ik denk dat we preventief moeten sproeien."

Zwarte zaterdag nadert In de zomervakantie reizen er gemiddeld per dag 220.000 mensen via Schiphol. In totaal gaat het tussen juli en september om 12,7 miljoen reizigers, 2,4 procent meer dan vorig jaar. De drukste dag wordt naar verwachting 30 juli, waarop naar verwachting 233.000 mensen Schiphol aandoen. Gisteren reisden er 217.000 passagiers via de luchthaven, onder wie 62.500 aankomende passagiers, 76.000 overstappende passagiers en 78.500 vertrekkende passagiers.

