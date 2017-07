‘Ook in Arnhem zal Marcouch er voor iedereen zijn’

In de Tweede Kamer was Ahmed Marcouch een van de meest spraakmakende PvdA’ers, iemand die altijd wel opviel. Als woordvoerder ‘veiligheid’ was hij hard over mensen die overlast veroorzaakten. Hij deinsde er daarbij niet voor terug om mensen met een Marokkaanse achtergrond, evenals hijzelf, tot de orde te roepen. Die houding leverde hem in Slotervaart de bijnaam ‘de Sheriff van Slotervaart’ op.

Lees verder na de advertentie

Maandagavond werd Marcouch voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Arnhem. De voormalige stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart zal naar verwachting op 1 september aantreden in de Gelderse hoofdstad.

Marcouch werd in 1969 geboren in Beni-Boughafer, een kustplaatsje in het noorden van Marokko. Als tienjarig jongetje, analfabeet, kwam hij met zijn familie naar Nederland. Op school in hun woonplaats Amsterdam leerde hij Nederlands. Hij volgde verschillende opleidingen, werkte tien jaar bij de politie, was enige tijd docent en begon in de gemeentepolitiek als voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart.

Houssain Mouhmouh werkte nauw met hem samen in Slotervaart: “Marcouch is iemand met lef. Hij draait er niet omheen en zegt waar hij voor staat. Dat maakt hem niet altijd populair, maar hij zei altijd: ‘Ik wil de stad leefbaar maken voor iedereen, en ik ben er ook voor iedereen’”.

Veiligheid en integratie Vier wethouders hebben sinds het aantreden van de nieuwe raad hun werk neergelegd, omdat het moeilijk zou zijn om binnen het college afspraken te maken De afgelopen jaren maakte Marcouch zich als Kamerlid hard voor politie, veiligheid en integratie. Zo wilde hij meer agenten met een migratieachtergrond, meer aandacht voor cybercrime en een betere recherche. Hij pleit voor bescherming van homo’s, is gekant tegen salafistische organisaties en raakte bekend om zijn harde opstelling ten opzichte van probleemjongeren. “Waar het ook om ging, Marcouch ging de confrontatie aan”, zegt Mouhmouh. En hij behield de orde. Mouhmouh werkte ook met Marcouch toen een man in 2007 twee agenten verwondde achter de balie van het politiebureau in Slotervaart. “Hij belde me weg bij een verjaardag: er is wat aan de hand, dit gaan we doen, en even niet denken aan onszelf. Hij benoemt het probleem én hij zoekt de oplossing. Dat typeert hem.” De huidige burgemeester van Arnhem Herman Kaiser (CDA) kampt al lange tijd met gezondheidsproblemen en legde daarom het ambt neer. Marcouch komt terecht in een politiek onrustig Arnhem. Nadat GroenLinks en later de ChristenUnie de coalitie verlieten, wordt de stad sinds vorige maand bestuurd door een minderheidscollege. Het Arnhemse college bestaat nu uit SP, D66 en CDA. Vier wethouders hebben sinds het aantreden van de nieuwe raad hun werk neergelegd, omdat het moeilijk zou zijn om binnen het college afspraken te maken.

PVV-protest Bovendien wil de PVV in 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Geert Wilders kondigde aan vanmiddag voor het gemeentehuis van Arnhem te gaan demonstreren met collega’s. De lijsttrekker van de PVV verweet Marcouch in een persbericht aanhanger te zijn van al-Qaradawi, een omstreden ideoloog van de Internationale Moslimbroederschap. Hij verwees ook naar een uitspraak van de PvdA’er eind vorig jaar dat mensen die de PVV-ideologie aanhangen niets te zoeken hebben bij de politie. Zelf zei Marcouch op Twitter ‘blij en vereerd te zijn om burgemeester te worden in het mooie en veelzijdige Arnhem’. Het is de bedoeling dat hij aanblijft als burgemeester voor een termijn van zes jaar. Mouhmouh: “Ik verwacht dat hij net als in Slotervaart de stad een stukje veiliger zal maken. Hij zal een burgemeester zijn voor iedereen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.