'Ook al kom ik uit Limburg, er is geen mooiere plek dan de Rotterdamse haven'

Mireille Horden (65), getrouwd met Cock Horden, drie zonen (28, 31 en 32), uit Schoonrewoerd, bij Leerdam. Kaart #31/99.

Lees verder na de advertentie

Mijn kaart is gevonden in een fruitboom in de boomgaard van de familie Horden, met een familiebedrijf in de fruitteelt. Mireille Hordens vader had een BMW-garage in Geleen, mijn geboorteplaats. Je hoort haar Limburgse accent nog duidelijk. “Mijn vader vond het niets dat zijn oudste dochter uit Limburg wegging om te studeren. Uit ons gezin van vijf is bijna iedereen vertrokken, behalve twee broers. Nee, ik ga niet meer terug. Als ik midden in de haven van Rotterdam sta, vind ik dat het allermooiste. Ik voel wel verwantschap met Limburg, maar het is geen thuiskomen. Men draait er om de hete brij heen, die zogenoemde zwiegcultuur. Hier in het Westen wordt niks verzwegen, hier spreek je de zaken direct uit en vijf minuten later is iedereen het weer vergeten. In Limburg ettert zoiets gerust een half jaar door. Limburg is hecht, gesloten voor wie van buiten komt.”

Ik geloof niet in een leven dat gestuurd wordt, alles is we­ten­schap­pe­lijk te verklaren

“Ik geloof niet in een leven dat gestuurd wordt, alles is wetenschappelijk te verklaren. Dat we jouw kaart vinden en dat je dan ook nog eens uit Geleen bent, is puur toeval. Limburgers hebben zich nu eenmaal uitgezaaid.”

“We hebben wel een wonder gehad. Onze jongste zoon had een zwaar ongeluk op z’n twintigste. Een deel van zijn schedel is weggeblazen, toen hij met vrienden met carbid in melkbussen ging knallen. Uiteindelijk heeft hij een kunstschedel gekregen. In de ziekenhuispapieren staat dat hij op een wonderbaarlijke manier geen geestelijke schade opliep. Hier zeggen ze dan: dat is te danken aan God. Nou, die heb ik niet gezien aan zijn bed, wel heel veel goede doktoren en chirurgen. Dat zeg ik ook gewoon, als mensen me kwalijk nemen dat ik geen mis aan hem heb opgedragen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.