'Onze grootste angst is dat we 's nachts worden opgehaald en uitgezet'

Het asielzoekerscentrum in het Friese Burgum ligt buiten de dorpskern achter een slagboom te blakeren in de voorjaarszon. Nette, houten gebouwen op rij, in het midden voetballende en hard naar elkaar roepende kinderen op een grasveld. Op de gezinslocatie – tweede gebouw, eerste verdieping – woont de zes leden tellende familie Rahimi. Zes jaar geleden vluchtten ze uit Herat, de tweede stad van Afghanistan, en vroegen na een reis van drie maanden asiel aan in Nederland. Sinds twee jaar wonen ze op deze Friese plek.

De Rahimi’s moeten terug naar land van herkomst, vindt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Verschillende rechters bevestigden dit oordeel. Mensenrechtenorganisaties zijn er razend over. Afghanistan is veel te gevaarlijk, daar kan je een gezin met kinderen niet naar terug sturen, stellen zij.

In de formatie voor een nieuw kabinet bleek maandag het vluchtelingenbeleid een breekpunt. GroenLinks en D66 willen een ruimhartiger beleid dan VVD en CDA. Ruimhartiger ook dan het huidige demissionaire kabinet. Dat sloot juist eind vorig jaar, in Europees verband, een deal met Afghanistan over het terugnemen van asielzoekers.

In de piepkleine woonkamer annex keuken zit de familie Rahimi rond een krappe tafel, vader, moeder, oudste dochter Maedeh (21) en haar twee jongere zussen. Alleen de verkouden broer Mohammad (15) neemt plaats op een matras op de grond, zijn rug tegen de muur. Er komt hete thee op tafel, met koekjes. De kinderen spreken goed Nederlands, ze vertalen de woorden van hun ouders.

Gedwongen uitgezet

Jongste dochter Kosar (12) verwoordt als eerste hun grootste angst: dat ze onverwacht worden opgehaald door de politie en gedwongen worden uitgezet. Want ze zijn, zo goed als, uitgeprocedeerd. De familie heeft de IND niet kunnen overtuigen van de noodzaak om te moeten vluchten, blijkt uit het dikke dossier. Dat de Taliban ze op de hielen zit, wordt niet geloofd. Er is ook geen reden gevonden om te vermoeden dat ze in gevaar zijn als ze teruggestuurd worden. Daarom wonen ze in de gezinslocatie, bedoeld voor asielzoekers met minderjarige kinderen die werken aan hun terugkeer.

Kosar: “We hebben het al meegemaakt dat mensen opeens worden opgehaald. Het is een jaar geleden. Ik werd om half 7 wakker gemaakt door mijn oudste zus. Ze zei: Madine wordt opgehaald. Madine is mijn vriendin. Ik rende in mijn pyama naar buiten. Er was heel veel politie, zwaailichten. In zwarte geblindeerde auto’s werden ze weggevoerd, naar het detentiecentrum in Zeist om teruggestuurd te worden naar Afghanistan.”

De schrik zit er sindsdien goed in. Maedeh (21): “Een maand geleden was het ’s nachts heel koud en hoorde ik onder mijn raam harde geluiden en toen schrok ik ontzettend: nu komen ze ons halen, maar nee, het was een strooiwagen, want het vroor.” Madine’s familie overigens kon toch een nieuwe procedure beginnen en is nog steeds in Nederland, weet Kosar, die weer in contact is met dit vriendinnetje.

De IND geeft geen informatie over individuele gevallen. Maar bevestigt wel dat het voorkomt dat gezinnen met minderjarige kinderen teruggaan naar Afghanistan. Voor elk individu, ook voor de kinderen, wordt individueel bekeken of terugkeren veilig is, zegt de IND-woordvoerster.

Helemáál uitgeprocedeerd zijn de Rahimi’s nog niet, vertelt hun advocaat Jan-Willem de Haan. Hij laat de beschikkingen van de IND zien. Een lange lijst met gemotiveerde afwijzingen, door de IND, door verschillende rechtbanken, door de Raad van State. Vorige week nog werd een beroep op het kinderpardon voor dit gezin afgewezen. Dat pardon is hun laatste strohalm. Maar daarin zit een criterium dat de familie moet hebben meegewerkt aan de voorbereidingen van hun vertrek. Dat hebben ze niet voldoende gedaan, aldus het negatieve oordeel. “Hoe kan je meewerken als je niet terugwilt, als je niet terugkunt?” reageert Maedeh.

Als wij nu terugkomen, zullen de mensen ons hoer noemen

