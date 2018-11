Ontvoerde Italiaanse is het eerste buitenlandse doelwit in Kenia na zes jaar

Tijdens de ontvoering in het gehucht Chakama, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van de grens met Somalië, schoten de ontvoerders in het wilde weg. Daarbij vielen vijf gewonden, onder wie een jongen van tien jaar. Hij werd in zijn oog geraakt.

Het lukt Al-Shabaab steeds om grote aanvallen uit te voeren, tot in de Somalische hoofdstad Mogadishu

De Italiaanse werkte als vrijwilliger voor Africa Milele Onlus, een kleine non-gouvernementele organisatie. Ooggetuigen meldden dat de ontvoerders allen bewapend waren met kalasjnikovs. De verdenking valt op Al-Shabaab, omdat een ooggetuige aan persbureau Reuters vertelde dat de ontvoerders Somalisch met elkaar spraken. “We kunnen niet uitsluiten dat Al-Shabaab bij de ontvoering is betrokken, maar we hebben nog geen zekerheid”, meldt de politie. De extremistische organisatie, die een islamitische staat nastreeft volgens de wetten van de Koran, heeft de ontvoering (nog) niet opgeëist.

In 2011 en 2012 werden voor het laatst buitenlanders ontvoerd aan de Keniaanse kust. Sindsdien heeft Al-Shabaab nog met grote regelmaat aanvallen uitgevoerd op Kenianen. Drie jaar geleden werd een universiteit in Garissa, ruim honderd kilometer van de Somalische grens, aangevallen en daarbij kwamen 148 mensen om het leven.

Een jaar eerder werd 200 kilometer van de grens het dorp Mpeketoni, met een overwegend christelijke bevolking, onder de voet gelopen. Daarbij kwamen zestig mensen om het leven. In 2013 doodden terroristen namens Al-Shabaab ongeveer zeventig mensen in een winkelcentrum in de hoofdstad Nairobi. Ook zijn politieposten langs de Keniaans-Somalische grens regelmatig het doelwit.

Losgeld Al-Shabaab beschouwt Kenia als legitiem doelwit, sinds het land troepen stuurde naar Somalië om de regering daar te helpen in de strijd tegen de extremistische beweging. De Keniaanse militairen maken deel uit van Amisom, een regionale vredesmissie die het Somalische leger helpt met de strijd tegen de groepering. Ook voeren Amerikanen aanvallen uit met gewapende drones op vermeende bases van Al-Shabaab in Somalië. Toch lukt het de groepering steeds weer grote aanvallen uit te voeren, tot in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het is onduidelijk waarom Al-Shabaab nu weer buitenlanders in Kenia als doelwit heeft gekozen. Mogelijk om losgeld te eisen, waarmee de organisatie strijders kan betalen en wapens kan kopen. De Italiaanse ambassade in Nairobi doet er vooralsnog het stilzwijgen toe. Het gehucht Chakama, waar de Italiaanse werd ontvoerd, ligt zo’n zestig kilometer landinwaarts van de populaire badplaats Malindi. Sinds Al-Shabaab izch roert in Kenia is het toerisme, een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het land, fors teruggelopen. Vooral langs de kust zijn hotels ook in het hoogseizoen half leeg.

