'Onjuiste afspraken over rulings willen we aanpassen of beëindigen'

Nog maar een week zat staatssecretaris Menno Snel op zijn nieuwe werkkamer op het ministerie van financiën toen hij vernam dat zijn ambtenaren de eigen regels bij het maken van belastingafspraken niet altijd naleven. Trouw en Het Financieele Dagblad publiceerden dat levensmiddelenfabrikant Procter & Gamble een afspraak, een zogeheten ruling, had gemaakt met een lokale belastinginspecteur. Die afspraak had via het centrale beoordelingsteam van de Belastingdienst moet lopen.

De nieuwe bewindsman van fiscale zaken erkende de fout en beloofde de Kamer een onderzoek. “Ik wil niet altijd reageren op incidenten. Daarom heb ik gezegd: laten we alle rulings met internationaal karakter tegen het licht houden.”

De uitkomst is dat in 78 gevallen procedures niet goed zijn gevolgd. In minimaal 2 gevallen bleken de rulings onjuist en in 3 gevallen waarschijnlijk onjuist. Er zijn in totaal 4462 afspraken met bedrijven onderzocht.

“Je weet van tevoren niet wat je moet denken. Dus ik was geïnteresseerd en wil nu kijken wat wij hiervan kunnen leren. We zien dat er minder fouten worden gemaakt bij afspraken die via het centrale rulingteam lopen. Dus denk ik dat het verstandiger is om alle afspraken met een internationaal karakter door dat team te laten behandelen. Conclusie twee: het is goed dat externe experts meekijken met de manier waarop rulings worden beoordeeld.”

“Ik heb er geen oordeel over. Ik weet dat ik bij mezelf dacht dat het handiger was om een beeld te hebben.”

“Ik weet niet precies wat mijn voorgangers in elk Kamerdebat hebben gezegd. Ik vind, los van de rulingpraktijk maar meer in het algemeen, dat je niet kunt beweren dat er geen fouten worden gemaakt. We kunnen proberen het zo goed mogelijk te doen, en als we fouten maken moeten we die toegeven en aankondigen hoe we het beter gaan doen.”

“Waar het mogelijk is, zal de Belastingdienst die rulings beëindigen of aanpassen en waar dat niet mogelijk is een uiterste inspanning doen om dat alsnog te bereiken.”

Het nadeel is dat bedrijven dit soort structuren gewoon blijven opzetten. Zij hopen misschien dat zij niet worden gezien. Er zitten dus ook nadelen aan, als je geen belastingafspraken meer vooraf maakt. Een ruling is ook voor de Belastingdienst prettig omdat je het hele feitencomplex van tevoren krijgt en je kunt uitwisselen met andere landen. Dat is voor mij een dilemma en het is goed om dat op tafel te hebben.”

“Je kunt je voorstellen dat er iemand langskomt met een enorme kerstboom, met allerlei elementen waar je volgens de regels gewoon afspraken over kunt maken, maar waarbij je als je het totaal overziet constateert dat de grenzen worden opgezocht. Dan maakt je geen belastingafspraken. Het kan ook zijn dat een bedrijf een verzoek indient voor zekerheid vooraf en wij zien nergens reële economische activiteit. Ook dan kan je je afvragen of je zekerheid vooraf wilt geven.

Bedrijven willen wel belastingafspraken, maar als er wordt uitgewisseld met andere landen willen ze plotseling niet meer.

“Stel dat er een rotte appel is, een bedrijf dat een structuur opzet waarmee het belasting kan vermijden, door wel in land A maar niet in land B te vertellen wat hij in land A doet. Als die een ruling met ons wil, gaan wij uitwisselen met andere landen zodat de informatie over dat bedrijf overal bekend is. Dat doen wij intensiever dan ooit.

“Sommige structuren worden niet meer aangevraagd omdat ze weten dat wij uitwisselen. Het zegt niks over rulings. Een ruling is niet het maken van een voordelige deal over belasting. Dat wij uitwisselen verandert aan de inhoud van de afspraken niets. Eerder wisselden wij minder uit en bestond de mogelijkheid dat een bedrijf ons bepaalde informatie gaf en aan een ander land misschien iets anders vertelde. Zowel het buurland als wij grepen mogelijk naast de belastinginkomsten.”