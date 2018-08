'Ongekend en ongehoord'; Senegalese broers reizen van Groningen naar Zweden en eindigen in de cel

‘Laat Senegalese broers Pape en Ibralo vrij!’, staat er op de kaarten, en: ‘Schengen akkoord ondertekend! Vrij reizen’. De kaarten zijn geadresseerd aan de Zweedse ambassade in Den Haag en worden met name gedeeld via sociale media.

De broers, die 23 en 26 zijn en in Dakar wonen, waren op vakantie bij hun vader, stiefmoeder en halfzusje in Bedum. Omdat ze toch een Schengenvisum hadden (dat geldig is in 26 landen), konden ze ook even bij een neef in Zweden op bezoek. Maar daar dachten de Zweedse autoriteiten anders over. Aan het einde van de brug tussen Denemarken en Zweden haalden douaniers de twee uit de Flixbus.

Van der Velde: “De broers wisten niet precies het adres van de neef bij wie ze gingen logeren, want die zou hen komen halen zodra ze op Zweedse grond stonden. Bel hem dan, sommeerden de douaniers. En wat denk je? Die neef neemt niet op. Toen hij later zag dat hij een telefoontje had gemist en terugbelde, was het te laat.’’

Ze vonden het raar dat de broers maar 50 euro in contanten bij zich hadden. Ja hallo, ze gingen bij familie op bezoek! Henk van der Velde