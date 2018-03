'Onderschatten commotie getuigt van slecht bestuur bij ING'

Onbegrijpelijk, noemt reputatiedeskundige Mildred Hofkes de gang van zaken bij ING de afgelopen dagen. Na dagen van massale druk haalde ING vanmorgen de gewraakte salarisverhoging van ruim 50 procent voor topman Ralph Hamers van tafel. Volgens Hofkes heeft de bank zich niet alleen opnieuw blind getoond voor signalen vanuit de samenleving, het is bovendien een exacte herhaling van een rel die ING al in 2011 over zich heen kreeg.

Destijds vond de raad van commissarissen van ING, ook toen al onder leiding van president-commissaris Jeroen van der Veer, dat topman Jan Hommen een bonus van 1,25 miljoen euro moest krijgen. Later werd duidelijk dat Hommen intern had aangedrongen de bonus niet te geven, maar dat de raad van commissarissen het plan desondanks doordrukte.

In 2011 schreef Jan Hommen een excuusbrief, maar ook pas nadat het leed al was geschied Mildred Hofkes, reputatiedeskundige

“Wij gebruikten die casus al jaren in onze trainingen”, aldus Hofkes, die met haar reputatieadviesbureau Bureau Hofkes bedrijven adviseert op het gebied van reputatiemanagement. “En hier gebeurt exact hetzelfde! Jan Hommen schreef destijds een excuusbrief, maar ook pas nadat het leed al was geschied. Ik ben heel verbaasd dat nu weer hetzelfde gebeurt, dat je als raad van commissarissen zoveel schade aan je eigen bedrijf berokkent.”

Brandstapel Ook Paul Stamsnijder, oprichter en partner van de Reputatiegroep, begrijpt maar weinig van de manier waarop ING te werk is gegaan. “Bankiers en beloningen dat is een rode lap op een stier, en ING heeft dat onvoldoende gezien. Je draagt het hout naar je eigen brandstapel. Aan al je stakeholders laat je zien dat je bereid bent hen te passeren om de belangen van je topman te dienen.” Bankiers en beloningen dat is een rode lap op een stier, en ING heeft dat onvoldoende gezien Paul Stamsnijder, oprichter en partner Reputatiegroep Die topman is de afgelopen dagen zelf juist stil geweest. President-commissaris Jeroen van der Veer kondigde de loonsverhoging aan, en liet vandaag weten die weer in te trekken. “Niet krachtig”, zegt Stamsnijder daarover. “Vergelijk het met Paul Polman van Unilever. Die heeft zelf gezegd dat hij vindt dat hij eigenlijk te veel betaald krijgt, dat het wat hem betreft wel iets minder kan.” Daarmee laat Polman iets zien van zijn persoonlijke waarden, terwijl ING alleen maar uitlegt dat de salarisstijging volgens de regels wel zou mogen, aldus Stamsnijder. Hofkes spreekt zelfs van slecht bestuur door de raad van commissarissen van ING. “Is er wel een analyse gemaakt over de mogelijke effecten van dit voorstel? Dat hoort gewoon bij goed bestuur anno 2018.”

Failliet Bovendien betwijfelt Hofkes of de redenatie van ING wel klopt dat de topman almaar meer betaald moet krijgen. “Ten eerste omdat het maar de vraag is of het leidt tot betere prestaties. Maar de achterliggende gedachte, dat meer altijd beter is en je ieder jaar hogere rendementen moet halen, op zijn einde begint te lopen. Dat model is eindig en de maatschappij wil dat helemaal niet meer. Die zoekt juist naar duurzaamheid en een meer circulaire economie. Zelfs het World Economic Forum verklaarde het lineaire groeimodel onlangs nog failliet.” Als je het sentiment maar blijft onderschatten moet je je misschien afvragen of je wel de juist man op de juiste plek bent Mildred Hofkes, reputatiedeskundige De reactie van de raad van commissarissen van ING dat de commotie is onderschat, noemt Hofkes ongeloofwaardig. “In 2011 is exact hetzelfde gebeurt. Eén keer kun je dan zeggen dat je het niet had zien aankomen, maar als je het sentiment maar blijft onderschatten moet je je misschien afvragen of je wel de juist man op de juiste plek bent.”