‘Oké, ik ben een dominee’

Wynanda is de eerste die reageert op mijn ballonnenactie, boos. Ze schrijft een fel bericht op mijn Facebookpagina: hoe ik dit natuuronvriendelijk initiatief heb kunnen bedenken. Ik voel me slecht, terwijl ik écht goed had nagedacht over mijn actie. Geen lintjes gebruikt, ringetjes eraf geknipt en katoenen kaart met bloemenzaden eraan gehangen. Deze reactie heb ik niet zien aankomen.

We ontmoeten elkaar bij biologisch restaurant de Herbivoor in Groningen. “Ik ben opgegroeid in Winsum, in een echt CDA-gezin”, vertelt Wynanda. “Nu hangen posters van de Partij voor de Dieren voor mijn raam. Gelovig zijn en naar de kerk gaan, dat paste helemaal niet bij mij. Toch heb ik er een aantal goede dingen aan overgehouden, zoals het opkomen voor kwetsbare mensen, en voor dieren. Bij jouw ballonnenactie dacht ik; daar heb je weer iemand die niet nadenkt. De ballon is biologisch afbreekbaar, maar als die tien jaar buiten ligt, vervuil je toch de omgeving, daar hebben vogels echt niets aan.”

“Ik demonstreer veel. Het is belangrijk dat mensen de straat opgaan en een boodschap afgeven als iets niet deugt. Ik ga, ook al heb ik een ontstoken knie vanwege mijn reuma. Er zijn niet zoveel mensen actiebereid en er moeten mensen zijn bij demonstraties, dat is niet een overweging of zo. Ik werk in het gebied waar veel aardbevingen plaatsvinden en al veel schade is aangericht. Dan zie je bijna alle huizen in de steigers staan en ontmoet je mensen, die elders moesten gaan wonen. Daar protesteer ik tegen. Ik hoop vooral dat ik mensen aan het denken zet. Eigenlijk ben ik een soort dominee.”

Een uitgebreid verslag van de ontmoetingen van fotograaf Vivian Keulards (1970) met de vinders van haar balonnen, kunt u lezen op haar website: viviankeulards.nl

