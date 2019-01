O, Gio, had in december toch gezegd dat het mooi is geweest bij Feyenoord

Dat hij zo verstandig zou zijn om na dit seizoen bij de chronisch beperkte club te stoppen, en dat hij die beslissing tijdig en als duidelijk de zijne naar buiten zou kunnen brengen. Helaas, het is te laat: dat kan niet meer.

De eerste stukken zijn verschenen, in het Algemeen Dagblad en Voetbal International, over wat dan het dilemma van Van Bronckhorst én dat van Feyenoord heet. VI spreekt van ‘schermutselingen achter de schermen’. Het AD schetst, misschien iets concreter, dat oud-Feyenoorder Sjaak Troost zich als nieuwe commissaris zou willen laten gelden. Hij zou het ontslag van het hoofd opleidingen hebben afgedwongen, en hij zou nu willen doorpakken.

De voordeur is al afgebladderd, hangt scheef in zijn sponning – en er zal nog meer aan gewrikt en beschadigd worden

Doorpakken, bij de chronisch beperkte club. Dat zou dan ook ten koste moeten gaan van Van Bronckhorst – de clubicoon slachtoffer van doorpakken.

O, Gio – ik zeg voor één keer Gio – had in december gezegd dat het mooi is geweest. Moeilijk? Te vroeg? Ja, ook dan zouden er stukken zijn verschenen, in de sjablonen van de voetbaljournalistiek: of dat wel zou kunnen, een half seizoen nog afmaken met een trainer die zijn vertrek heeft aangekondigd? Ik spreek niet voor alles om hem heen, maar natuurlijk zou de voldragen en onberispelijke prof Van Bronckhorst dat hebben gekund.

Beschaafde kerel Nu is hij overgeleverd aan de sjablonen van de voetbaljournalistiek. Door alle verhalen loopt dezelfde lijn. Van Bronckhorst werd kampioen met Feyenoord, won nog wat, hij is een ambassadeur van de club, máár – heet het dan ook steeds weer – Feyenoord voetbalt niet zo goed. Ja, hij is een ambassadeur van de club. Niet alleen omdat hij een beschaafde kerel is, maar vooral omdat hij nooit mekkert over de beperkingen van zijn spelers. Wat moet hij er soms wel niet van denken, de 106-voudig international, de oud-speler van Arsenal en Barcelona? Niets zei hij ervan, jaar na jaar, wetend dat ze er niet beter van worden en dat Feyenoord geen betere kan kopen. Nee, Feyenoord voetbalt niet zo goed – ook niet, toen het kampioen werd. Dat kan niet met zulke spelers. Maar dat past niet in de sjablonen: een trainer heeft ze maar lekker positiespel te laten spelen. Van Bronckhorst proeft en voelt de onvrede, schrijft VI. Onvrede, het staat er, zwart op wit, over een trainer die alles eruit haalde en nooit een kik gaf. In een NOS-reportage uit Marbella, waar Feyenoord op trainingskamp is, zei de voice-over dat de kritiek op Van Bronckhorst oplaait. Oplaait, ja.

Positief Robin van Persie zei dat Van Bronckhorst het fantastisch heeft gedaan. Met de spelers, zijn staf, de directeuren, de hele club, voegde hij er in een steeds langere opsomming aan toe. Daar hoor ik interview-exegeten alweer mee aan de haal gaan: is dat, zo omstandig gezegd, nog zo positief voor de trainer? Van Persie zei óók: “Gaat het altijd goed? Nee, dat gaat het nergens.” Maar dat is niet sappig. Wie hoort zoiets, pikt zoiets eruit? O, was Van Bronckhorst dit alles maar voor geweest. Hij gaat in februari met Feyenoord praten. Het zal nog weken zo doorgaan. Ja, iedereen zegt dat hij door de voordeur moet kunnen vertrekken, ook zij die suggereren dat hij niet zo’n goede trainer is, tactisch ook niet zo goed, omdat Feyenoord niet zo goed voetbalt. Door de voordeur, ook zo’n sjabloon. De voordeur is al afgebladderd, hangt scheef in zijn sponning – en er zal nog meer aan gewrikt en beschadigd worden.

